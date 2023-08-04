诽谤内阁成员获减刑 高庭：“网络公民”主编许渊臣无需再入狱

因诽谤政府内阁成员而原本被判监的 “网络公民”主编许渊臣早前上诉后，获得高庭将三周监刑减轻至罚款8000元或以坐牢两周代替。由于许渊臣上诉前已完成三周狱刑，他要求以狱刑抵消罚款的替代刑期，星期五（8月4日）获得高庭批准。

对于许渊臣的要求，控方提出反对，并指出许渊臣之前所完成的刑期，不能当作是上诉后、取代罚款的狱刑，许渊臣如今必须选择缴付罚款或以坐牢取代。

不过，高庭法官艾迪阿都拉不同意控方的立场。他认为，如果许渊臣早前的三周狱刑“不算数”，而且还得另外坐牢两周，他相信这会让民众感到惊讶，上诉得直的结果反而让许渊臣面对更重刑罚。

这起案件源于“网络公民”（The Online Citizen，简称TOC，现已停运）投稿人迪科斯塔在2018年9月4日，擅自利用友人沈伟力（译音）的电邮账户向“网络公民”投稿，电邮被指含有诽谤内容，有损新加坡内阁成员声誉。主编许渊臣则因为未核实就刊登上述文章，控方指两人行为构成刑事诽谤。

不认罪的两人在受审后判罪成，许渊臣判坐牢三周，迪科斯塔则判三个月又三周监禁，两人都针对罪成和刑罚提出上诉。高庭法官审理上诉案后，2023年5月减轻两人刑事诽谤罪名下的刑罚，把原本的三周监禁改为罚款。

由于许渊臣在国家法院判刑后入狱，并且已服完狱刑，他在上诉裁决出炉后，要求高庭让他以坐牢两周代替8000元罚款，同时以他早前的服刑来抵消这次的监禁。

法官星期五开庭审理后，批准许渊臣的申请。他发表口头裁决时指出，许渊臣可以出于不同理由，选择在国家法院案件下判后就入狱服刑，而他那么做不应导致不公平的局面。许渊臣目前已移居台湾。