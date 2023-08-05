男子要求查包裹 称被送货员袭三拳

34岁男子在住家门前与送货员起冲突，他称对方不给他检查包裹，还口出恶言，甚至朝他脸打了三拳，气得男子报警。

这起事故发生在星期四（8月3日）下午2时左右，地点在义顺81街第821座组屋。

事主洪先生（34岁，自雇人士）日前联系上《新明日报》，称在住家门外被一名40来岁的男子揍了几拳。

他受访说，当时正在家里睡午觉，然后被上门送货的送货员叫醒。“他说送货品给我妈，一定要她签收。”

洪先生的母亲当时不在家，他打电话给母亲也没接。

“我问他可不可以让我先检查包裹，他说不能。那我只好请对方晚点再上门来送货。”

他说，对方听后表现到很不耐烦，跟着还骂了几句。

洪先生在睡梦中被人叫醒，跟着还被人骂，他心生不满，打开门走上前跟对方说：“我好好跟你说话，不是为了让你骂人的。”

据他形容，当时对方听后，凶狠狠地凑向前，“近到再往前走就碰到我了。”

洪先生本能反应推了对方一把，对方马上还手，朝他脸上打了三拳。

洪先生这时赶紧制伏对方，男子才没继续打人。“他力气很大，长得比我高大，被揍之后，我头痛了一整天。”

气不过的洪先生也马上报警，对方见状赶紧逃离现场，他只来得及拍下对方驾驶的货车照片。

警方受询时证实此案，指在上述日期、时间和地点接到一起袭击案的通报，34岁男子受轻伤但拒绝送院。

完整报道，请翻阅2023年8月5日的《新明日报》。