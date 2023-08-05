居民打造社区花园 遭投诉被令拆除

蔡厝港居民接手已故邻居生前打造“小花园”，巧手改装成社区的休闲区，摆放秋千和桌椅，岂料却遭人投诉，如今或得拆除。

居民尼扎尔（38岁，德士司机）一年前在蔡厝港湾第661座组屋底层、靠近停车场的空间打造了一个“休闲区”，放置了桌椅、盆栽、圣诞树、秋千等，让居民闲暇时能来交流聊天，怎料遭他人投诉。

据STOMP报道，有居民申诉尼扎尔的休闲区阻碍公共空间，甚至斥责他的行为自私和没公德心。

《新明日报》记者日前走访当地，尼扎尔受访时说，男邻居早前获得当局批准，在该地方打造一个“小花园”，但邻居过世后，无人打理，周围变得有些杂乱。

他跟邻居妻子商量一番后，决定改造“小花园”，搬入桌椅、秋千等，陆续在过去一年完成休闲区的打造，也开放给其他公众使用，作为居民互相交流的聚集地。

尼扎尔说，有小孩放学回来，会带着友人一同荡秋千，其他居民也会到该区乘凉。他也通过这个方式，认识不少居民。

“以前有居民送了室内足球，让大家来玩，但后来被雨水侵蚀，只能丢掉。还有一次，有一只受伤的鸟落在休闲区里，后来一名阿叔决定带回家照顾，等它痊愈后，再拿回来这里放走它。”

尼扎尔指出，该座组屋底层没有公共桌椅，当初打造这个角落，是希望可有个地方让大家歇息，重新营造社区的甘榜精神。

针对被人投诉，尼扎尔说没有居民直接跟他反映，所以看到网上报道时感到震惊，也难过被人曲解原意。

完整报道，请翻阅2023年8月5日的《新明日报》。