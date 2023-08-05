新加坡驻美大使回应《华邮》长文 新媒不会效仿美媒或在中美选边

针对美国《华盛顿邮报》刊登长文批评本地主流媒体《联合早报》“亲中”，新加坡驻美国大使吕德​​耀致信《华邮》强调，美国新闻媒体期望《联合早报》效仿《华邮》，或者新加坡遵从美国或中国，都是错置的期望。

吕德耀指出，新加坡的媒体和社会是独特的，它们通过提供可贵的视角，为全球对话做出贡献。

新加坡外交部和新加坡驻美大使馆8月5日分别在官网和脸书公开新加坡驻美大使吕德​​耀早前发给《华盛顿邮报》的信函。（新加坡外交部网站）

《华邮》在当地时间7月24日刊登长篇报道《北京立场的回声，在新加坡引起焦虑》（In Singapore, loud echoes of Beijing’s positions generate anxiety），内容指在新加坡人口中占大多数的华族，立场正日益亲华，而本地主流媒体《联合早报》“日常性地呼应北京一些最刺耳的假话”。

对于该报的上述评论，《联合早报》立即严正否认，反驳《华邮》是以既定的思维方式和自身议程，刻意突出和拼凑一些信息，做了大量偏颇性评论与不公正陈述。

新加坡驻美大使吕德耀也在7月26日致信《华邮》总编辑，但华邮未回应吕德耀的要求，刊登这封信函。新加坡驻美大使馆星期六（8月5日）在脸书上上公开这封信。

吕德​​耀在信函中指《华邮》两名记者撰写的文章，错误喻示《联合早报》呼应北京的官方宣传。

他强调，新加坡是一个多元种族与宗教的国家，包括《联合早报》在内的新加坡主流媒体反映了新加坡自身清晰的社会关注、文化历史和观点。“他们为新加坡人报道本地和全球新闻，并在维护我们多元文化群体的论点方面，发挥至关重要的作用。”

吕德耀也指出，自己此前在担任新加坡驻中国大使期间，经常听到不同国籍的读者对《联合早报》平衡的报道和新加坡人独特的观点表示肯定。“因此，对于《联合早报》直截了当否认文章中的错误描述，并明确解释其编辑立场，我并不感到惊讶。”

吕德耀也重申，新加坡的外交政策是基于本国自身利益，新加坡不选边站队，而是坚持一贯的原则。

他引述通讯及新闻部在2022年7月展开的一项民意调查显示，86％新加坡人认为政府的行动应该始终以新加坡的最佳利益为依归，而不是在美国和中国之间选边站。只有4％的新加坡人认为新加坡应该倾向中国，另4％的新加坡人认为应该倾向美国。

吕德耀提醒：“尽管新加坡人从广泛的来源获取新闻，（调查结果所显示的）情况依然如此。事实上，美国和英国媒体至今仍是新加坡人获取国际新闻的主要来源。”

他说，美国新闻媒体期望《联合早报》效仿《华邮》，或者新加坡遵从美国或中国，是错置的期望。“我们的媒体和社会是独特的，它们提供可贵的观点，为全球对话做出贡献。”

通讯及新闻部声明：我国媒体提供平衡视角受国人信任

《华邮》的长文刊登之前，新加坡通讯及新闻部曾对该报提供声明，其中引述的民调结果持续显示，新加坡人了解独立外交政策的必要性。数据也显示新加坡媒体提供的平衡视角，受到国人信任。

通讯及新闻部在星期六公开了这份声明。

根据该声明，自2018年以来展开的民意调查持续显示，绝大多数新加坡人对新加坡与美国和中国的关系状况感到满意。对与中国的关系感到满意的比例，从2018年的49％，增至现在的58％。至于对新加坡与美国的关系感到满意的新加坡人，从2018年的61％，增至现在的69％。

在2022年俄罗斯入侵乌克兰后进行的民调，也显示新加坡人高度支持政府制裁俄罗斯的决定，只有11%至14%的民众反对。50岁及以上新加坡华族的支持率相对较低，但即使在这个群体中，反对制裁俄罗斯的比率也从来没有超过24%。

调查也显示，95%新加坡人通过本地来源获取新闻，30%新加坡人也通过国际来源获取新闻。通过英美、中国大陆、香港和台湾来源获取新闻的新加坡人，占比分别是20%、9%、7%和6%。

尽管如此，七成新加坡人认为本地新闻来源对他们观点的影响更大，只有6%新加坡人认为国际新闻来源的影响力更大。

通讯及新闻部的声明指出，上述数据显示新加坡媒体提供平衡视角，并且受到新加坡人的信任。这对新加坡人继续抱持观点，认为外交政策必须扎根于我国自身的利益和价值观，产生了助益 。