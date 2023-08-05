中峇鲁二房式组屋剩48年屋契 逾58万元转售创新高

中峇鲁一个屋契仅剩48年又6个月的二房式组屋单位，本月以58万5000元转手，刷新二房式组屋的转售价纪录。

这个在茂源台（Moh Guan Terrace）第43座组屋一楼至三楼的单位，屋契始于1973年，面积67平方米，比一般的二房式单位大，和现今三房式预购单位的面积（69平方米）相近。

茂源台一带的二房式组屋单位近年来屡屡创高价纪录。data.gov.sg的数据显示，去年3月，茂源台第48座组屋一个二房式单位，以56万元转手，当时屋契剩49年又10个月。之前两个打破二房式组屋转售价纪录的单位均在茂源台第44座，即去年7月和前年1月，分别以55万元和51万元转手。

合登集团（Huttons）高级数据分析总监李思德预测，茂源台这一带可能纳入自愿提早重建计划（VERS），而不是选择性整体重建计划（SERS）。他说，近年推出的的选择性整体重建计划说明，屋主可能须为替代组屋支付差价。再者，纳入选择性整体重建计划的单位比率非常低。

政府在2018年推出自愿提早重建计划，让居民在组屋屋龄达到70年时，投票决定要不要将屋契集体卖回给政府。

价格比同区私宅单位低一半

ERA产业主要执行官林东荣说，中峇鲁区深受年轻夫妇及市区居民等“新”居民追捧，他们欣赏中峇鲁的都市时尚生活方式，还有著名的中峇鲁熟食中心等便利的餐饮场所。

他指出，同一地区面积相当的私宅单位要价介于130万元至200万元，上述茂源台第43座组屋的单位虽然以58万5000元转手，但这个价钱和同一带大小差不多的私宅单位相比，还不到一半。长远来看，买家还有望获得回报，因为这种独特类型的房地产总会有稳定的买家。

他还说，随着同一地区的私宅持续因稀缺而升值，这里的私宅和组屋之间的价格差距将有助于组屋单位保值。“毕竟，这不是普通的二房式高层组屋单位。它的设计特别，是一种罕见且独特的房地产。”

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣受访时指出，这一带的许多这类单位装修得不错，室内的陈设犹如公寓，加上地段位置好，步行至中峇鲁熟食中心仅需五分钟，因此受欢迎。他也说，中峇鲁这一带的租金很高，预计买家至少保留这个单位自住五六年，省下租金。