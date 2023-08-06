善用AI技术 提升律所服务

人工智能聊天机器人ChatGPT等科技的兴起，为我们的生活带来不少便利。然而，不少人指出，人工智能技术就犹如一把双刃剑，若没有适当使用准则或监管，可能会导致适得其反的效果，甚至威胁人类的生命财产。不久前美国就有一起案件，律师在提交的文件中引用ChatGPT生成的虚构案例，结果被法庭罚款。本期《说法识法》请来Dentons瑞德律师事务所（Dentons Rodyk & Davidson LLP）首席运营官兼高级合伙人刘家铭和敦升律师事务所合伙人兼讼务与专业部副主管胡振昇，分享他们对人工智能科技的看法，以及律师事务所如何监管类似科技的使用。

借用人工智能等技术能协助提升工作效率，帮助律师事务所更好地服务客户，但受访律师强调，事务所也须制定相关监管准则，毕竟科技是辅助而并非取代他们的工作。

敦升律师事务所合伙人兼讼务与专业部副主管胡振昇和Dentons瑞德律师事务所首席运营官兼高级合伙人刘家铭都认为，人工智能技术的兴起，加强了不同领域改变工作方式的可能。若使用得当，将能提升工作效率。

针对发生在美国的案例，胡振昇和刘家铭认为，律师有责任确保自己提交给法庭的文件或陈词内容准确无误，律师也有道德义务不能误导法庭。胡振昇说，这起案件正好警惕律师不应该完全将工作“外包”给聊天机器人，“我们也须了解人工智能工具可能带来的风险，如存在不准确之处或者偏袒任何一方的信息”。