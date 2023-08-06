裕冰坊滑冰场关闭 冰上运动员何处逐梦？

告别裕冰坊（JCube）滑冰场，我国冰上健儿该去何处追逐冰上梦想？（林玲莉/制图）

每周六凌晨三点半，当商场的灯光都已熄灭，路上不见行人的时候，洪敏恩已经起床洗漱、梳好头发、带上冰鞋，准备出发前往裕冰坊（JCube）的滑冰场The Rink。

年仅18岁的她坚持这样的作息，至今已有十年之久。不管刮风下雨，或是小六会考和O水准考试期间，也从未缺席过训练，只因对花样滑冰的满腔热忱。

洪敏恩（18岁）从小在裕冰坊三楼的滑冰场训练，至今已有十年之久。（视频截图）

身为我国花样滑冰国家发展队的一员，洪敏恩每周有四次冰上训练，不仅平时放学后需要训练，周末两天也得在凌晨五点到七点练习。

然而，裕冰坊在星期日（8月6日）最后一天营运后将结业，洪敏恩十年如一日的冰上训练，却不得不暂时画下句点。

失去唯一训练场 如同折翼

凯德地产今年2月宣布，裕冰坊将在8月7日正式结业，地段将重新发展成40楼高的住宅项目，位于裕冰坊三楼的The Rink同样将被拆除。

The Rink滑冰场2012年开业，是我国唯一符合奥林匹克标准的滑冰场，也是许多冰上健儿的第二个家。（视频截图）

The Rink是新加坡唯一符合奥林匹克标准的滑冰场，也是我国花样滑冰、冰上曲棍球和短道速滑国家运动员唯一的训练场。

滑冰场的关闭对像洪敏恩一样的年轻冰上运动员来说无疑是不小的打击，如同学习飞翔的鸟儿突然被折断翅膀。

不少正值黄金期的冰上健儿都梦想着能在2025年东南亚运动会大展身手，追逐奖牌梦，但如今失去了训练场地，他们的训练进度将大受影响。

同样受影响的还有U20国家冰球队选手林家安（19岁），尽管他才练习冰球不到两年，却已展现出不俗的实力。

林家安说：“冰球是我的挚爱，我不知道没有冰球我该怎么办。”（视频截图）

男子国家冰球队教练蓝德俊接受《联合早报》访问时透露，林家安目前处于技术上升期，正值打进国家队的好时机，如今滑冰场关闭可能会影响到他的训练进度。

虽然冰球项目在我国尚处于起步阶段，但国家冰球队已在国际赛场上初露锋芒。在2019年的东运会上，男子国家冰球队就斩获一枚银牌。

国家冰球队的目标是在下一届东运会摘得银牌，但滑冰场的关闭将给团队的这一梦想增添许多未知数。

新加坡国家冰球队的队员并非职业运动员，不过他们在国际赛场上表现优异，团队的目标是在下一届东运会摘得银牌。（视频截图）

蓝德俊说：“东南亚不少国家都拥有良好的冰上设施，也聘请了经验丰富的教练，所以我们想要保持第二名的名次本就不容易，如今没了训练场地，要达到目标更是难上加难。”

排除万难 跨国训练

为保持竞争力，国家冰球队将前往邻国马来西亚的新山训练。而相比之前每周两次的训练，跨堤训练也意味着更多不便和更大的经济压力，因此目前的计划只能是每两周或每周训练一次。

为保持竞争力，国家冰球队将垮堤到新山的滑冰场训练。（视频截图）

“我们的队员都不是职业选手，大家都是牺牲陪伴家人的时间来训练，纯粹只是因为热爱冰球，想把它发扬光大，所以无论如何，我们还是会坚持下去。”

洪敏恩的目标也同样是代表我国出战两年后的东运会，为此，她决定在今年底考完A水准考试后，自费飞往韩国训练。

洪敏恩将在今年底考完A水准考试后，自费飞往韩国进行长达一年的冰上训练。（视频截图）

她受访时说，相比我国，韩国拥有更成熟的训练体系，冰上运动的专业训练场地也更充足，这意味着她将能够每天进行冰上训练。

本地唯一具备专业水平的滑冰场关闭，让路给住宅项目，蓝德俊、林家安和洪敏恩都期盼新加坡能够早日重新拥有全新的专业滑冰场。

洪敏恩说：“滑冰场如同我的第二个家，我在这里的时间甚至比在家还多...希望我们能早日拥有一个新的滑冰场，让我国冰上运动员都能够继续在冰上逐梦。”