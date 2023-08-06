遭投诉加辣椒酱需另付钱 两摊贩喊冤

淡滨尼咖啡店两摊位接连被投诉，各有食客不满加辣椒酱需另付钱，但两摊贩喊冤，指食客买一包薯条要近10包辣椒酱，另一食客自取辣椒被阻，当场破口骂：“我看你生意几时倒！”

这两家惹议的素食摊与西餐摊都位于淡滨尼81街第823A座的咖啡店。

一名食客向STOMP申诉，于7月26日在上述西餐摊买了一份五元薯条，但摊主却只给了两小包辣椒酱，她另取三包时，被要求另付每包一角钱，怒斥不合理。

不到一周的时间，又有另一位食客上网抱怨，指在同家咖啡店的素食摊打包了两份食物，发现摊主规定加辣椒酱需另收三角钱，深感被骗。

《新明日报》记者日前走访时，两名涉事摊主纷纷喊冤，55岁的西餐摊老板娘许女士还绘述，当时已给了食客两包辣椒酱、一包番茄酱，没想到对方觉得不够后不问自取，抓起一大把酱料包。

“这名男食客只买了一份薯条，却拿了约10包酱料，先前还拿了四支塑料叉，我担心浪费，才跟他说要另收一角钱，这只是本钱价。”

素食摊老板娘杨月凤（65岁）则已在摊位前贴告示告知加辣椒需另收三角钱。

“我的辣椒每桶至少40元，成本很高，有的食客拿多多，最后却吃不完。之前还有食客只打包一点食物，却拿走一大把竹筷，我们只是要杜绝浪费才贴告示。”

她也指投诉的食客早前光顾时，欲自取辣椒酱被阻，得知需加钱时，当场破口骂“我看你生意几时倒！”。

“我们基于卫生考量不让顾客自取，其实只要不是太过分，我们都不会收费，希望食客能站在小贩的立场体谅我们。”

完整报道，请翻阅2023年8月6日的《新明日报》。