雇联携手淡马锡理工开发人力资源促进计划

为栽培人力资源领域人才，加强相关专业技能，新加坡全国雇主联合会与淡马锡理工学院将携手开发系统化人力资源促进计划。

雇联与淡马锡理工于8月1日（星期二）签署谅解备忘录，通过系统化的人力资源促进计划（Structured Human Resource Accelerator Programme，简称SHAPE）达成合作。

未来五年内SHAPE的目标，是让参与计划的学生全面了解人力资源行业，培养相关能力，并将所学的人力资源知识，应用到工作环境当中。

接下来，修读淡马锡理工商业专业文凭（人力资源选修课）课程的学生，每年最多有25人可获选参加SHAPE计划。这些学生将可到雇联及其会员的公司实习。

此外，雇联将与各政府机构、企业合作，举办与人力资源领域相关的讲座、实地考察和圆桌会议，让学生深入了解职场公平性、人力资源工作设计和劳资政三方合作等主题。

让企业和学生实现双赢

谅解备忘录由雇联执行理事长沈锦源和淡马锡理工校长兼总裁林国伟共同签署。签字仪式在滨海湾花园举行，近40名雇联代表和人力资源专业人士参与见证仪式。

沈锦源说：“对于雇联会员和有兴趣投入人力资源行业的学生来说，这项合作是互惠互利的。学生们不仅可以通过实习增加实践经验，学习解决问题，也为未来累积实力。”

林国伟指出：“这个计划有助于学生的学习与发展，使他们成为未来的人力资源从业者，同时也为人力资源行业培养更多优秀人才。”