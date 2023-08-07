【活动】

新加坡李氏总会8月19日（星期六）下午2时30分，在会所举办李氏总会文化沙龙第八场讲座“从文学看峇峇娘惹的中华情结”。许振义博士主讲。免费。详情请上网：https://leeclan.singchen.com/register/create/34。电话：62967388/9



更生美术研究会8月19日（星期六）下午3时，在南大华裔馆举行“2023年国庆书画展”开幕仪式，同时发布国庆书画特刊，并邀请国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖主持开幕典礼。此次共展出40位更生书画家的精彩作品，8月19日至9月2日免费开放给公众参观。详情请查阅更生美术脸书：www.facebook.com/LifeArtSociety。



新加坡南安会馆、新声诗社及全球汉诗总会联合举办“南安古韵新声——古典诗词朗诵比赛”。初赛于8月14日至9月4日线上举行，决赛10月7日（星期天）在南安会馆举行。欢迎对古典诗词有兴趣的社会各界人士踊跃报名参加。9月4日报名截止。详情请上网https://forms.gle/rrnVebTrhg2HGa4r5。电话：67373866



【课程】

南洋孔教会孔子大学堂8月26日起，每周六晚上7时30分至9时30分，开办“学术路径之《周易》入门”线上课程。林纬毅博士主讲。学费40元（共4讲）。报名链接：https://reurl.cc/94YWQd。电话：63385110



新声诗社8月27日起，每月第二和第四个星期天，下午3时至5时，在该社开办“诗词创作漫谈”系列课程。学习创作格律诗，由《新加坡封城诗记》及《格物诗记》两本诗集的作者郭书明主讲。学费50元（共8讲）。报名电话：92744296