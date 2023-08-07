开网店让特需者才华被看见

对创业有兴趣，又希望为社会做些有意义的事，黄宇航三年前完成O水准会考后，与弟弟和两名同学合作开创社会企业，推广特需人士的画作和手工艺品。

目前正在服兵役的黄宇航（19岁）说，手工和艺术活动是许多特需者培养兴趣或消遣的方式，他们的父母也希望孩子能有一技之长、自力更生。

在初步构思创业计划期间，黄宇航的父亲就向他提起，有朋友为患自闭症的儿子开设小店，售卖自制香皂。这启发了黄宇航和团队运用网络的力量，协助这些有才华的特需人士。“我们开始与这些为孩子开店的父母接洽，看能否协助他们在线上推广和售卖作品。”

团队创社企 盈利成特需者收入

2020年，黄宇航和伙伴们创立了“Willing SG”社会企业。他们会自己充当产品模特并拍摄宣传照，也会将特需者的设计，制成T恤、托特包（tote，手提袋）和非同质化代币（NFT）等，在脸书、Instagram和Carousell等平台售卖。绝大部分的盈利都会交到特需人士手中，成为他们的收入来源。

团队至今已与约10名特需艺术创作者，以及六家协助特需群体的机构合作。为了提高人们对特需群体的了解，团队也会以文字形式，在社交媒体叙述他们的故事。

希望企业品牌融入特需者艺术作品

黄宇航说，企业名称“Willing”代表着他们愿意帮助特需群体的心，希望唤起其他民众支持这些群体的意愿。

虽然这份“兼差”使团队成员更忙碌，也曾有人想过退出，但他们还是凭着对助人和创业的热忱坚持了三年，并有意拓展伙伴关系。

黄宇航说，他们接下来的目标是与较大的企业合作，包括在企业品牌宣传活动中融入特需者的艺术作品，让这个群体的才华得到更多关注。

黄宇航计划在服完兵役后到大学修读经济学。他说：“如果我未来能够如愿创业，我会在能力范围内为这些特需人士提供就业机会。”

“我知道他们的父母会担心自己离世后，孩子要如何维持生活，因此我认为，让特需者拥有稳定的收入来源非常重要。”