做心肺复苏没让病人平躺 医生行为不够专业吊牌三个月

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黄佩玲

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发布 / 2023年8月7日 6:08 PM
三司特别庭星期一（8月7日）审理何子文的上诉后，将他所须接受的处分，从吊牌九个月减至三个月。三司将在日后发表书面判词，解释裁决理由。（档案照片）
三司特别庭星期一（8月7日）审理何子文的上诉后，将他所须接受的处分，从吊牌九个月减至三个月。三司将在日后发表书面判词，解释裁决理由。（档案照片）

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一名哮喘病人在诊所求医时突然心脏骤停，代班医生没先让病人躺下，就直接为仍坐着的病人做心肺复苏术，被指降低病人存活几率，病人一周后过世。三司特别庭裁定医生的行为不符合专业水平，违反医药注册法令，谕令他吊牌三个月。

接受纪律处分的医生是有七年执业经验的何子文（译音，Ho Tze Woon）。由医药理事会委任的纪律审裁庭早前裁定他面对的指控成立，须吊牌九个月。现年38岁的何子文针对这项裁决，星期一（8月7日）上诉至三司特别庭。

事故发生于2017年1月14日晚上8时零5分，在义顺的Central 24-Hr诊所内。当时，一名男性病人因呼吸困难到诊所求医，庭上没有揭露病人年龄。

何子文是诊所当晚的代班医生，他为病人做身体检查后，诊断病人是哮喘病发作；他接着安排病人前去诊所的治疗室，由诊所助理协助病人使用喷雾器（nebuliser）。

病人心脏骤停送院急救一周后去世

在使用喷雾器的过程中，坐着的病人突然失去意识并且心脏骤停。何子文赶紧为病人进行心肺复苏术，病人当时仍坐着，何子文花了大约10至12分钟的时间做心肺复苏术。救护车抵达后，病人被送往医院接受急救，但他的病情继续恶化，一周后去世。

纪律审裁庭指出，何子文接受过基础心脏生命支持（Basic Cardiac Life Support）的培训，理应知道应让病人平躺在坚硬的表面上接受心肺复苏术方为有效但他没有这么做，而是直接为坐着的病人进行心肺复苏术，这不符合医药专业水平。

即使更换病人的姿势可能会拖延治疗时间，但审裁庭认为，相较于坐着进行心肺复苏术，它能让病人有更好的存活几率。审裁庭认为，何子文无法妥当执行基本临床服务的行为，会影响公众对医疗专业的信心。

不过，何子文通过代表律师上诉时指出，他在事发时已竭尽所能抢救病人，考虑到当时治疗室的空间狭小和情况紧迫等因素，为坐着的病人做心肺复苏术是可以接受的。

三司听了双方陈词后，维持何子文专业行为不达标的裁决，但将他所须接受的处分，从吊牌九个月减至三个月。三司表示会在日后发表书面判词，解释裁决理由。

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