做心肺复苏没让病人平躺 医生行为不够专业吊牌三个月

一名哮喘病人在诊所求医时突然心脏骤停，代班医生没先让病人躺下，就直接为仍坐着的病人做心肺复苏术，被指降低病人存活几率，病人一周后过世。三司特别庭裁定医生的行为不符合专业水平，违反医药注册法令，谕令他吊牌三个月。

接受纪律处分的医生是有七年执业经验的何子文（译音，Ho Tze Woon）。由医药理事会委任的纪律审裁庭早前裁定他面对的指控成立，须吊牌九个月。现年38岁的何子文针对这项裁决，星期一（8月7日）上诉至三司特别庭。

事故发生于2017年1月14日晚上8时零5分，在义顺的Central 24-Hr诊所内。当时，一名男性病人因呼吸困难到诊所求医，庭上没有揭露病人年龄。

何子文是诊所当晚的代班医生，他为病人做身体检查后，诊断病人是哮喘病发作；他接着安排病人前去诊所的治疗室，由诊所助理协助病人使用喷雾器（nebuliser）。

病人心脏骤停送院急救一周后去世

在使用喷雾器的过程中，坐着的病人突然失去意识并且心脏骤停。何子文赶紧为病人进行心肺复苏术，病人当时仍坐着，何子文花了大约10至12分钟的时间做心肺复苏术。救护车抵达后，病人被送往医院接受急救，但他的病情继续恶化，一周后去世。

纪律审裁庭指出，何子文接受过基础心脏生命支持（Basic Cardiac Life Support）的培训，理应知道应让病人平躺在坚硬的表面上接受心肺复苏术方为有效，但他没有这么做，而是直接为坐着的病人进行心肺复苏术，这不符合医药专业水平。

即使更换病人的姿势可能会拖延治疗时间，但审裁庭认为，相较于坐着进行心肺复苏术，它能让病人有更好的存活几率。审裁庭认为，何子文无法妥当执行基本临床服务的行为，会影响公众对医疗专业的信心。

不过，何子文通过代表律师上诉时指出，他在事发时已竭尽所能抢救病人，考虑到当时治疗室的空间狭小和情况紧迫等因素，为坐着的病人做心肺复苏术是可以接受的。

三司听了双方陈词后，维持何子文专业行为不达标的裁决，但将他所须接受的处分，从吊牌九个月减至三个月。三司表示会在日后发表书面判词，解释裁决理由。