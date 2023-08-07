散播女网友私密照 大学生判监三个月

男大学生在交友平台认识一名女子，过后将女子传给他的私密照偷偷存档，再与其他网友交换。

被告何俊（22岁，译音）面对一项散播裸照和一项向公务员提供假资料的控状，他早前在庭上认罪，星期一（8月7日）被判入狱三个月。

案情显示，被告在2020年5月通过交友平台认识一名女子，两人接着在Telegram上聊天。

女子用自动销毁功能发照片 被告用另一设备拍下储存

同年五六月期间，两人开始互传私密照。女子使用平台的自动销毁功能发送照片，照片会自动在一段时间后永久删除，若对方截图她也会收到通知。同时，她也告诉被告，不要保留她的私密照片。

不料，被告通过另一个设备将女子的私密照拍下，其中包括女子的12张性感照，以及裸露胸部和臀部的照片。

由于被告当时在服兵役，手机会被突击检查，他于是将女子的私密照片存在网络硬盘。

2021年11月，被告在网络论坛上看见有网友在交换裸照，便拿女子的私密照与网友交换“收藏”。

11月27日，女子被告知私密照被上载到网上，她不敢自行确认，于是让男友帮忙。

女子在男友确认她的私密照被人上传后，向警方报案。女子也怀疑散播照片的是被告，因为她只把照片传给被告。

受查时曾否认把女子照片发给他人

女子事后在社交媒体上叙述私密照被散播一事，被告看见女子的贴文后，向她坦承自己将私密照存档，但否认把她的照片与他人分享。

被告接受调查时，也向警方否认是自己所为，过后才向父亲坦承罪行。

控方指出，被告有很多机会坦白，但他不仅没有坦白还向警方提供虚假信息，因此请求法官判被告坐牢七至八个月。

被告律师代表求情时则说，被告曾是奖学金得主，但现已从大学休学，他对伤害受害者感到抱歉，请求法官判他缓刑监视。