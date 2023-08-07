居家治疗好处多 病患看护更方便

居家治疗好处多，包括病患更能适应家中环境、更方便看护人照顾病患，还可避免院内感染。

谢瑞恩（13岁）今年6月22日感染骨痛热症，在竹脚妇幼医院住院治疗五天后逐渐好转，只是仍持续发烧，也感到很疲惫。母亲李慧芳（42岁，资深策划师）接受医生的建议，同意女儿参与居家病房试点计划，提前回家继续治疗。

李慧芳说：“那时候女儿在医院疗养，但觉得在医院很不舒服，睡觉和吃饭都难受，想要尽快出院。医生就问我们是否有兴趣参与这个新项目，并向我们介绍了相关细节。我和老公讨论后，他也同意了，这样他也不用请假照顾儿子。我是居家办公，可以在家照顾两个孩子。”

谢瑞恩转回家时情况已经很稳定，因此李慧芳也不太担心，只须避免她有任何碰撞和擦伤、按照医生的指示注意摄取足够的水分，并每天给她测量体温和血压，记录在手机应用里让医生参考。

目前参与计划者 或无法向私人保险索赔

竹脚妇幼医院居家康复计划小儿全科医生兼综合儿科服务顾问医生庄佩琪每天早上会通过视讯，同李慧芳母女通话，了解情况。在医院的安排下，私人医疗机构Minmed的社区医疗团队每天上午也会派人上门为谢瑞恩抽血做检测。由于一切良好，谢瑞恩参与计划的两天后就“出院”了。

庄佩琪说：“家里的环境对小孩来说是最舒服和熟悉的，因为家里有他们的玩具和床，在医院住久了也会增加感染风险，因为有很多病童聚集在一起。看护也不用担心自己没法照顾，因为医疗团队会在他们离开医院之前为他们详细说明需要做些什么，以及如何自行检测。”

不过她说，不是所有家长都同意参与计划，一些人可能是因无法在家中照顾孩子，所以选择继续留医。另一个因素是，目前参与计划的病患无法向私人保险业者索赔。

黄开道（96岁，退休）去年9月完成肠胃道手术后选择在家休养，不料感染了冠病。由于他年纪大且患有并发症，本应入院治疗，但医院和家人讨论他的情况之后，决定让他居家治疗。

黄开道的女儿黄景霞（70岁，家庭主妇）说：“父亲因为年纪大了，还有一点健忘，每次在医院都会闹情绪。而且，他行动不便，如果要来回医院做检查的话，也会十分辛苦。留在家里治疗，他比较舒服，因为身边都是熟人，我们也可以省下很多时间和麻烦。”