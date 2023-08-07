假冒警员闯屋性侵女佣 惯犯判18年预防性监禁打鞭12下

一名男子假冒警员擅闯组屋单位，强行把屋内女佣拉进厕所性侵，他星期一（8月7日）被判接受长达18年的预防性监禁和打鞭12下。

现年44岁的被告马克卡莱维南（Mark Kalaivanan）一共面对八项控状，他不认罪，控方以其中四项进行审讯，包括严重性侵、擅闯私宅、非礼和冒充警员各一项控状，案件于2020年在高庭开审。

法官：有前科且重犯概率高 判刑以保护公众为重

高庭法官彭康钊星期一下午宣判时指出，被告对于自己的罪行缺乏悔意，重犯性罪案的概率也高，加上他过去有包括严重强奸在内的案底等因素，法庭在判刑时须以保护公众为主要考量。

本案发生于2017年7月15日下午3时46分，在本地东部某组屋单位内。受害人是一名印度尼西亚籍女佣，案发时30岁，她于2011年来到新加坡，2017年1月开始在案发单位打工。

组屋大门未锁被告酒后擅闯 骗女佣他是警员

审讯揭露，案发当天，女佣在房间里烫衣服，雇主卧病在床的母亲则在隔壁卧房。当时组屋单位的大门没有上锁，刚和朋友喝完酒的被告擅自进入。被告不动声色地走进女佣的卧房，把后者吓了一跳。

被告骗女佣说他是警员，要女佣交出护照、工作准证和现金，但女佣不肯。被告命令女佣转过身面向墙壁，然后非礼女佣。

接着，被告强行把女佣拉进厕所，女佣感到不妙，大声哀求被告放过她，但被告不为所动，喝令女佣安静，否则就揍她。被告接着在厕所内性侵女佣。

控方指出，被告是一名案底连连的惯犯，除了一连串的偷窃罪行，他也曾于2001年7月10日深夜，在靠近纽顿熟食中心一带，与另外两名同党轮奸一名女子，为此被判坐牢16年和鞭打24下。岂料，被告出狱后，很快又再次犯下偷窃与性侵女佣的罪行。

控方吁法庭重罚被告，接受长达20年的预防性监禁和打鞭。预防性监禁是用来严惩不知悔改的惯犯，即使被告在狱中行为良好，也不会获得假释。