卫生部拟改造旧宿舍校舍 为外籍医护人员提供住宿

五处闲置建筑将被改造成类似旅舍的共居空间，为本地公共医疗机构新招募的外籍医护人员提供住宿。

卫生部控股（MOH Holdings）星期一（8月7日）向业者征求发展方案计划书（Request for Proposal），以改造和管理肃街（Short Street）1A号与乌鲁班丹路100号的旧学生宿舍、循环路（Circuit Road）107号与德惠弯（Teck Whye Crescent）36号和38号的旧校舍，以及曼德里弄（Boundary Close）60号的旧客工宿舍。

这些建筑经改造后，预计每处可为200名至600名医护人员提供住宿，总共可容纳1800人。

根据卫生部和卫生部控股的联合文告，这种住宿将采用类似旅舍的共居概念，每间卧室住两人，设施包括用餐区、茶水间、洗衣房和社交空间，为初来新加坡的医护人员提供融入本地社会的途径。

这是卫生部计划的一部分，旨在确保医疗保健人才流动稳定，以满足新加坡医疗保健方面日益增长的需求。在医护人才的梯队中，本地人才组成是我国医疗保健的主力，此外也会有训练有素的外国医护人员作为补充。

根据文告，公共医疗机构新聘用的外籍护士、专职医疗专业人员等外籍医护工作者，可在他们首次抵达新加坡时，获得这项新的住宿安排，之后须在市面上自行寻找住房。

改造工程料今年底展开 明年第二季度起逐步完成

旧建筑改造工程预计今年底展开，住宿设施将从明年第二季度起逐步完成。

征求发展方案计划书也将征求对其他11个潜在地点的建议，包括10处等待开放的绿地和一个已开发的棕地（brownfield）。卫生部将监测上述五个地点的使用情况，再评估进一步开发其他地点的必要性。

裕廊集选区议员陈有明医生上个月5日在国会上询问卫生部，是否有计划以优惠的价格为医护人员提供住宿，为那些希望住在医院工作地点附近，但无力支付高额费用的员工提供支持。

卫生部在书面答复中说：“公共医疗机构的医护人员可以灵活选择他们青睐的住宿处，并住在社区内。公共医疗集群为外籍医护人员提供住房津贴，帮助他们应付住房开销。”卫生部控股也一直在研究，如何为初来本地的外国医护人员提供宿舍式住宿，等他们适应一段时间后，再到市场上寻找房源。