遭美女网友骗“买”12条总值万元裙子

男子结识美女网友后，应对方要求“帮忙”销售业务，一口气买下12条总值1万多元的裙子，惊觉被骗后报警。

邱先生（38岁，民意调查员）告诉《新明日报》，7月30日收到一名女网友的脸书私信，双方开始聊天并交换了电话号码。

“对方说自己来自马来西亚，生长在单亲家庭，以及如何努力工作赚钱等身份背景，我听了觉得她是一个勤奋的人。”

隔天晚上，女网友首次开口叫邱先生“帮忙”一些销售业务事宜。她要求邱先生向一个网络商家支付70元，称这笔钱之后不仅能全额退还给他，还会外加5%的佣金酬劳。

邱先生说：“当下我没有答应，她显得有些不高兴，我还道歉，说要请她吃麦当劳补偿。”

尽管如此，邱先生的银行账号不久后仍收到一笔73元5角的转账，之后应女网友的要求把钱退还给一名“商家”。

两人继续通过WhatsApp聊天，女网友第二次开口要求邱先生帮忙，这次是要在网上购买价值850元的连衣裙。“我虽然不情愿，但还是照做了。”

邱先生转账给一名“客服人员”提供的银行账号后，对方称购买的数量不够，得多买五条裙子，他于是照做。

“之后对方又以购买第一批货的操作有问题为由，要求重新再买六条裙子。”

就这样，邱先生在上星期三（8月2日）的一个下午之内，就分几次转了共1万零200元给对方，“买”下了12条裙子。

他透露，之后女网友致电称他的账户被冻结，得再支付一些手续费才能解冻。

“聊天过程中，我提及‘账户冻结’时刚好被身旁的妹妹听见，她马上提醒我应该是骗局，我才没有越陷越深。”

邱先生最终选择不再理睬这名女网友，并向警方报案。

完整报道，请翻阅2023年8月8日的《新明日报》。