兀兰同座组屋两单位 转售价差22万元

同座不同价！兀兰有霸级组屋上个月以115万元卖出，创该区新高，但同座上个月也有相同大小的单位以93万元卖出，两者售价相差了22万元，分析师点出两大价差关键。

《新明日报》记者查询上个月的转售组屋价格记录，发现非成熟区的最高价单位是位于兀兰82街第816座组屋的霸级单位。房子约177平方米大，售价是115万元。这个价格也比兀兰此前的最高价多出了5万元。

与此同时，同一座组屋上个月还有另一笔交易，同样也是177平方米大，但价格却足足少了22万元。这个单位的楼层比115万元的低了三层。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣和Altitude Real Estate主要执行员林金财都向《新明日报》指出，房子的装修和维护情况是一大要素。虽然审美是主观的，装潢是否合意也各花入各眼，但只要遇到懂得欣赏的买家，有人就会愿意开出好价钱，省下装修费。

麦俊荣说，如果除了装修，还附送屋内的家具电器，而且又是不错品质的，那也会让卖价更好。

另一个可造成价差的因素则是楼层。林金财说，虽然两个单位的楼层相差不算大，可是有些买家会抗拒低楼层如二三四楼，不介意为较高楼层多付一些钱。

完整报道，请翻阅2023年8月8日的《新明日报》。