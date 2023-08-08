食品局令召回含沙门氏菌乌克兰鸡蛋

乌克兰一家农场的鸡蛋验出含有肠道沙门氏菌，新加坡食品局已下令进口商召回鸡蛋，并停止供应受影响的鸡蛋，以策安全。

食品局星期二（8月8日）晚上发文告说，乌克兰Yasensvit农场的鸡蛋含有肠道沙门氏菌（Salmonella Enteritidis）。当局已经暂时吊销农场出口鸡蛋到新加坡的资格。只有在农场解决了肠道沙门氏菌污染的情况后，当局才会允许恢复出口鸡蛋来新加坡。

受影响鸡蛋的蛋壳上印有CEUA001字样，是农场的编号，消费者能以编号识别受影响的鸡蛋。

食品局回复《联合早报》询问时指出，这起事件不会对新加坡的整体鸡蛋供应造成影响。

文告指出，肠道沙门氏菌能够在生鸡蛋和没有完全煮熟的鸡蛋内存活，可导致食源性疾病，病人可能出现的症状包括腹泻、腹部疼痛、发烧、反胃及呕吐。

多数病人的感染情况会在一个星期内消退，但老人、幼童和免疫功能低下的人可能会受到严重感染。

由于肠道沙门氏菌可被高温杀死，食品局提醒购买了受影响鸡蛋的消费者，一定要完全煮熟鸡蛋才食用。当局也提醒，如果在食用鸡蛋后感到身体不适，应该求医。

肠道沙门氏菌可存在于鸡蛋内和蛋壳上，从外观无法判断鸡蛋是否受到病菌污染。除了完全煮熟鸡蛋来降低感染肠道沙门氏菌的可能性，消费者也应采取正确的卫生习惯，避免与其他食品有交叉污染的情况。