李显龙总理：政府将调整组屋政策 确保政策公平包容

政府将调整组屋政策，确保政策公平和包容，同时完善公积金制度，确保年长会员有足够公积金养老。李显龙总理会在国庆群众大会上说明政府的计划。

过去一年，住房供应和价格走势受到新加坡人高度关注。李总理在星期二（8月8日）发表的国庆献词中，重点谈到住房课题。他重申，即使大环境不断变化，政府仍必须确保各个收入阶层的国人，都能买得到和买得起政府组屋。

“我们会确保房屋政策是公平和具包容性的。这样，我国的住屋篇章才能够延续，让世世代代的国人都能拥有自己的安乐窝。这是政府对人民的承诺，我们一定会履行。”

为实现这些目标，现有的组屋政策必须调整。李总理说，政府已拟定初步计划，他会在下星期天（8月20日）的国庆群众大会上进一步说明。

李总理今年选在女皇镇杜生区的SkyOasis@Dawson组屋区，录制国庆献词。他说，大约15年前，政府开始在女皇镇这座新加坡历史最悠久的市镇之一建造新组屋，翻新公共空间，使杜生区成为新加坡最优质的组屋区之一。

李总理说，政府这几十年来投入大量资源，让新加坡人买得起也买得到房子。建屋发展局在成熟和非成熟组屋区都兴建新组屋，但随着我国不断地建新组屋，能用于建设新组屋区的未发展地段也会越来越少。

与此同时，非成熟组屋区的交通网络和公共设施也逐步改善，这些组屋区会逐渐成熟。

“因此，未来将有更多的新组屋需要建在像杜生区这样的现有组屋区。这些组屋自然会有更大的需求，到时组屋的销售和转售价格也将反映这一点。”

国家发展部长李智陞去年底接受媒体访问时曾透露，当局正在探讨有关公共住屋政策的数项改革，包括成熟和非成熟市镇的分类，而挑战在于确保分类能反映民间的现实情况和人们的期望。他当时说，一个可能的分类方式，是根据每个项目的条件进行分类，但这有待研究。

公积金存款不足 部分年长员工或需额外援助

国庆献词中聚焦的另一个课题是养老课题。李总理说，政府逐步改善公积金制度，确保新加坡人在就业时期有足够的储蓄，另一方面也通过就业奖励计划和渐进式薪金模式等措施，为低收入员工提供援助。

“可是，一些五六十岁年长员工的公积金存款还是不足以养老，需要一些额外援助。我也会在国庆群众大会上进一步说明。”

李总理也说，政府正采取措施，打造更亲乐龄组屋和社区，包括兴建更多休息站、规划更多行人专用区，以及完善邻里社区空间的设计，和开设更多活跃乐龄中心。

“年长者努力耕耘，为我们打造了温馨的家园。如今，我们有责任让他们也能安心步入黄金年华，生活优雅充实，并常常和亲戚朋友联络。这里会是所有人，无论老少，都能安居乐业的家园。让我们齐心合力，一起实现这个愿景。”

总理国庆献词的华语版本由副总理兼财政部长黄循财宣读。马来语和淡米尔语版本的献词，则分别由主管回教事务的社会及家庭发展部长马善高，以及内政部长兼律政部长尚穆根宣读。