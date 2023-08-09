李总理：政府决心确保我国制度维持廉洁正直有诚信

维持新加坡的高度廉洁、正直和诚信，才能维护新加坡人对政府和国家体制的信心。李显龙总理说，政府决心确保我国的制度保持廉洁，没有贪污和不法行为。

新加坡政坛近几个月接连发生涉及部长和议员的事件。李总理在今年的国庆献词中，特别重申政府确保我国制度维持廉洁的决心。

“我们的人民和国际伙伴都期望，新加坡是个高度廉洁、正直和有诚信的国家。我们会致力于维持这些高标准。”

李总理说，近期发生的问题时不时会出现。他强调，当事件发生时，政府一直都以妥当、公开的方式处理，在近几次事件上也不例外。

在内政部长兼律政部长尚穆根和外交部长维文医生租住黑白洋房的事件上，有人质疑部长是否获得优惠待遇。当局展开彻查后确定，两名部长并没有做错事。

交通部长易华仁被调查一案，贪污调查局因掌握了一定证据，逮捕并正式对他展开调查。调查正在进行。

至于原国会议长陈川仁和原议员钟丽慧的婚外情，李总理说，两人因为个人行为达不到人民行动党的高标准而辞职。

“为了国家利益，在这三起事件中，我们都力求做正确的事，全力维护我国政府制度的诚信。我们也努力做好所有该做的事。”

李总理说，只有致力维持高标准，才能维护新加坡人对政府和国家体制的信心，加强民众对政府的信任。

“因为信任，我们才能度过这三年的疫情，变得更加坚韧团结。信任让政治领袖和人民能够紧密合作，让生活更加美好。有了信任，我国才能在这纷纷扰扰的世界里长治久安，向前迈进。”

李总理说，外国领导人常对新加坡留下深刻印象，也钦佩新加坡能够做长远规划、制定远大目标，并让愿景一一实现。

“其实，能够办到这些事情，都是因为人民和政府紧密合作。这是新加坡的优势，也是我们和其他国家不同的地方。我们一定要守护好这股凝聚力。”

回望新加坡独立至今的58年路程，李总理说，新加坡这些年来经历过不少挑战。每当遭遇困境，国民都展现出新加坡精神，并且越战越勇，变得更坚韧和团结。

“我们有信心，就算处于多事之秋，这股新加坡精神能够凝聚国民，同舟共济。”

李总理说，放眼未来，还有很多目标要实现。由副总理兼财政部长黄循财和第四代领导班子展开的“新加坡携手前进”运动，除了探讨大家非常关注的住房和人口老龄化课题，也涵盖如何协助新加坡人掌握技能、如何更好地照顾弱势群体，以及如何加强国家的凝聚力和新加坡精神。

“新加坡携手前进”运动将于今年底完成。李总理相信，黄循财和第四代领导班子能够和新加坡人密切合作，共同努力，开拓未来。