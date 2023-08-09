下载恶意软件 单亲妈户头遭转走2.8万元

又一起！单亲妈妈无意间从脸书植入载恶意软件的应用程序，不法之徒乘虚而入，借应用更新，远程操控手机，卷走8000元存款，又向银行预支2万现金。

陈女士（49岁，教育工作者）向《新明日报》申诉，她在7月18日傍晚6时，看到手机弹出转账通知，金额达6000元。

谁知点开却发现通知消失了，她察觉不妥，登入电子银行查看，发现户头竟只剩四元，立即联系银行冻结户头。

陈女士报警后，将手机交给警方进行调查，两周后出炉的报告显示，不法之徒透过恶意软件侵入手机，借机把钱转走。

据警方告知，陈女士相信是在使用脸书时，不小心点击广告，下载了谷歌Chrome的恶意软件，却浑然不知。

但下载软件后，骗子无法远程操控手机，需要她给予权限，因此会透过应用程序更新通知，骗取她的同意。

如今回想起来，陈女士依稀记得手机曾跳出通知，称Chrome应用程序要更新系统，她当时不以为意点击同意。

“我有很多应用程序页面，所以也没有发现手机里有两个Chrome，大家记得要检查一遍，避免下载了恶意软件还不知情。”

骗子得到权限后，在手机下载Teamviewer远程操控她的手机，先是在7月15日登入电子银行，新添加转账对象，又在18日进行五笔交易，其中包括申请2万元的预支现款。

陈女士前后损失了2万8000元，她说日后会更加小心，也盼公众多加留意。警方证实接获通报，并已展开调查。

完整报道，请翻阅2023年8月9日的《新明日报》。