心态乐观看得开 七旬长者演绎优雅老去

对于独居老人，社会常常抱有刻板印象，比如孤苦伶仃、独来独往，甚至贴上不易亲近的标签。然而，现年73岁的林如英却打破了一般人的看法，她开朗、健康、有活力， 亲身演绎了何谓“优雅老去”。

抱着“只活一次”（You Only Live Once，简称YOLO）的态度，这名已退休13年的前文员，自认是乐观主义者，即使人生旅途中经历许多挫折，也没把她击倒。她说，“最重要是心态，看得开。”

在亲友眼中，早年林如英过得还不错，和从商的丈夫育有三名子女。这名家庭主妇偶尔帮丈夫做账、相夫教子，拥有一个标准的美满家庭。但1990年代末期，丈夫生意失败，她被迫外出工作，曾经历一天打三份工的艰难日子，但她还是咬紧牙关撑下去。

2000年初，她经过推荐，到国立脑神经医学院担任一名现已退休脑科教授的助理，负责联系病人、处理文书等大小事务。就在她以为生活渐上轨道之际，患有心脏病的丈夫却一睡不起，当时最小的女儿还在念中学，就这样她成了一家之主。

回忆起往事，林如英情绪不见大波动，她说丈夫走得安稳，没经历病痛，女儿也争气，获得奖学金继续念书。如今子女各自成家生活稳定，不需要操心，她也过着充实的退休生活。

访问当天，林如英身穿红色套裙，气色很好，看起来比实际年龄年轻。问起养生秘诀，这名没有任何慢性疾病的健康老人指自己也爱吃美食，但不吃快餐，每天少量多餐，也保持适量运动。由于独居，林如英一手包办所有家务，也常下厨，日子过得悠然自得。

这名《联合早报》的忠实读者，每个星期至少五天到住家附近的图书馆，使用电子屏幕阅读报纸，风雨不改。

冠病疫情前，林如英还是民众俱乐部的常客，唱歌等各类活动中常见她的身影。疫情后这类活动数量剧减，但她还是固定去教会和姐妹们聚餐，近期也恢复了平均每两个月一次的医院义工活动，下来几个月也准备出国旅游。

很多人说有钱才能安稳退休，但这位七旬长者说，退休不用很多钱，如今她每月的开销主要在饮食。她认为，要过好退休生活、过得开心，最重要还是看心态和是否拥有健康的身体。

“最重要是心态，我们要看得开，保持心情开朗。年纪到了要注意饮食起居，老人家通常身体有毛病，如视力不好和腿无力、不能走动，确保身体健康，生活才可以过得很充实。”