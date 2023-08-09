第二系列早报“乐龄数码学堂”首两堂课400名额已满

第二系列的早报乐龄数码学堂之“学子伴您数码行”的首两堂课将于8月16日在报业中心礼堂开课，当天将有400名乐龄人士同时上课学习数码技能及预防网络诈骗的相关知识。自8月1日消息推出后，立刻受到读者的热烈反应，两天内报名就已满额。

第二系列的学堂将是第一系列的小晋级版，让有一些基本知识的乐龄读者学习更多的数码技能，包括如何设置并使用Singpass认证、操作电子转账、更新手机系统，以及如何通过手机加入健康SG计划等。

预防网络诈骗方面，则会着重与乐龄学员分享如何识别电话诈骗、如何提防各种“钓鱼”骗案等。

在教导公众如何使用早报网站及应用看新闻时，将着重教导学员如何听音频、享受早报俱乐部的好康与活动，还有如何分享付费文章给亲友等。

乐龄数码学堂系列由《联合早报》和义安理工学院人文与科学院合作推出，是新报业媒体华文媒体集团与义安理工学院华文传媒系学生，在2022年所签署的两年合作协议中的其中一个项目，并获得网络安全局鼎力支持。

《联合早报》的工作人员将分享防诈骗知识。新加坡数码转型办事处的数码大使会在场传授数码技能，义安理工学院的学生们则陪伴乐龄人士一起上课，从旁提供指导。出席者还会获得一本由网安局出版的更新版网络安全须知手册。

乐龄数码学堂自去年4月推出以来，参加人数至今超过600人。