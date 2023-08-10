国家是坚实后盾 逆境追梦勇无惧

在欢庆建国58年的国庆庆典现场，2万7000名观众跟随着视频中一个个熟悉的画面，一件件看似日常的事物，一起探索家的意义。虽然面对世界纷扰，给未来带来更多未知的新挑战。然而，只要有家作为后盾，就会有克服困难的无限勇气，并坚信即使是在最艰难的时刻，我们还是能继续追逐和实现梦想。

家的意义是什么？今年国庆庆典的表演环节播放了这么一段视频，在各自领域耕耘的新加坡人对这个问题做了解读。

马来鼓鼓手里端（Riduan Zalani）说：“家是一首贴近心灵的交响曲，由我们熟悉的声音组成。”

视觉艺术家维嘉雅（Vijaya Mohan）认为：“家是家庭和根之所在，是传统和文化代代相传的地方。”

酱油厂第三代继承人许培荣则说：“当你问国人最想念新加坡的什么时，他们总会说是我们的美食。可是对我来说，他们想念的是一种家的味道。”

访问中穿插的画面是行驶在轨道上发出轰隆隆声响的地铁列车、小贩中心售卖的鸡饭、拉茶和红龟粿，以及节庆时印族家庭在大门前绘制的五彩缤纷蓝果丽沙画。

在欢庆建国58年的国庆庆典现场，2万7000名现场观众跟随着视频中一个个熟悉的画面，一件件看似日常的事物，一起探索家的意义。

这是继2019年之后，国庆庆典再次回到政府大厦前大草场举行。

四年前，新加坡在同个地点庆祝了开埠200周年，当时现场充满欢腾气氛，2023年这一天的庆典同样欢腾。不同的是，国人过去几年共同经历并克服了在全世界暴发的冠病疫情，但日益加剧的地缘政治叠加，威胁人类生存的气候变化等纷乱情况，无疑给未来带来更多未知的新挑战。

然而，只要有家作为后盾，就会有克服困难的无限勇气，并坚信即使是在最艰难的时刻，我们还是能继续追逐和实现梦想。

在生活中体现齐心向前精神 向需要帮助者伸援手

今年的国庆主题曲《绽放光辉》（Shine Your Light）这么唱着：“昂首挺胸，我们走了那么远，现在是时候，向世界绽放我们的光辉。”

逐梦虽不易，但有梦最美。歌曲以“绽放光辉”寓意新加坡人在努力实现梦想的过程中发光发亮，并以自身的光芒照亮他人。

“齐心向前进”（Onward as One）是今年的国庆庆典主题。除了通过庆典演出，贯彻这一主题外，庆典筹委会也希望国人可以在日常生活中体现齐心向前的精神，向需要帮助的人伸出援手。

因此筹委会在今年特别开展志愿服务运动，鼓励人们通过捐血、为弱势群体送餐和成为乐龄之友等方式，在为国家庆生的当儿把爱传递给有需要的人。一向关注弱势群体福利的哈莉玛总统，今年5月底为这项运动主持了推介仪式。

哈莉玛：大家必须同舟共济 不能分船而乘

哈莉玛即将在9月卸任，这是她最后一次以总统身份出席国庆庆典和检阅仪仗队，并在庆典结束向观众和表演者挥别之后接受媒体访问。

在谈到打造包容社会的课题时，哈莉玛说，过去六年来，冠病疫情带出了人性之善，让人们意识到所有人都是脆弱的，激发大家更积极地为残障者和有才华的人发声。她也希望借这个机会，促请雇主继续帮助残障者融入社会。

“我们都能尽一分力，因为大家都在同一条船上。我们必须同舟共济，不能分船而乘。”

在上述视频中，最后出镜的是曾经历第二次世界大战的九旬阿嫲吴秀英。战争爆发时，她还是少女，当时一听到警报声就跟着大伙儿一起逃命，“只希望不死就好”。无论生活有多苦，吴秀英和年长一辈的新加坡人一样，都咬紧牙关挺过来了。

每一代都有许许多多跟吴秀英一样怀着坚韧意志，并战胜逆境的新加坡人，因为这每一个人，这个国家才得以携手并顺利闯过一道又一道的难关，建立起我们能自豪地称为家的新加坡。