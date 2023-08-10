闪闪发光躬身展翅 舞吧，新加坡！

风雨之后见彩虹，新加坡走出了冠病疫情阴霾，国人为打造更好的明天共同努力。

今年的国庆庆典表演主题为“齐心协力共创未来”（Building our Shared Future as One），共分四幕的表演聚集2400名表演者和43名艺人，在政府大厦前大草场与公众欢庆国家58岁生日。

台上一分钟，台下十年功，表演者为了准备国庆庆典，数月前就开始排练。（卓祾祎摄）

表演者来自各行各业，其中最小的只有八岁，最年长的79岁。过去几个月，他们投入不少时间和精力排练，为给现场观众、看直播的海内外国人呈献一场完美难忘的国庆庆典演出。

陈乐轩（20岁，大学生）与三名好友首次在国庆日当天到现场观看庆典。她对表演环节留下最深刻的印象。“所有的表演者都付出了很多心血，也进行了数个月的训练。终于可以在今天的演出上展现训练成果，让我很兴奋。”

鸽子象征和平与繁荣，表演者背着造型酷似鸽子翅膀的道具，一边发出耀眼的光芒，一边缓缓穿梭于舞台。（ 陈渊庄摄）

表演以“我们的家园”拉开序幕。首次在国庆庆典亮相的“尼拉团队”（Team Nila）志愿者骑着脚踏车，背上一对发光的鸽子翅膀，在夜色降临之际，配合庄重的音乐缓缓穿梭在舞台上。116名志愿者分为两个58人的队形，象征新加坡58年来创造的和平与繁荣。

2400名表演者不分种族，身穿五彩缤纷的服装一同舞蹈。（谢智扬摄）

多组歌手随后“乘船”驶入，通过激昂的演唱表达对国家的敬意。除了人们耳熟能详的经典爱国歌曲《家》《感觉爱》（Rasa Sayang）等，今年的国庆表演筹委会也特地为一些歌曲加入新颖元素，如改成饶舌或流行曲新版，轻快的节奏炒热了现场气氛。

表演者身穿花草造型服装优雅起舞，向观众传达大自然的美感和疗愈作用。（邝启聪摄）

第二幕“我们的力量”（Our Strength）则是运用花草树木等自然元素，结合表演者的服装、道具、舞台投影和香氛为观众带来多感官体验。

观众李佳宜（19岁，学生）的姑姑是这一幕的表演者。“我感到很兴奋，因为她以前每年都有参加国庆庆典演出，跟创价学会一起表演。但这是我们第一次来现场支持她，所以感到特别兴奋。”

第三幕“齐心协力”（One Heart）和第四幕“共创未来”（Onward as One）则是通过活力四射的表演，呼吁人们一起做好准备，迎接未来。配合歌舞表演，庆典也运用壮观的三维立体投影，将观众带到海边、森林和天空的情景，让演出更丰富精彩。

表演者舞动手中的鼓棒卖力演出，为国家呈献一场激情四射的国庆庆典。（卓祾祎摄）

暮色降临，主办方用灯光、投影和小船花车等元素增添舞台效果。（叶振忠摄）

表演者台上卖力，幕后人员台下献力。负责带动现场观众气氛的400名热场人员，虽不是主角，但他们与表演者一样认真，努力炒热现场气氛 。

郭维邦过去10年里，有八次担任国庆庆典热场人员。（卓祾祎摄）

其中一名热场人员郭维邦（30岁，工程师）透露，他在2013年第一次参与国庆庆典时，就十分享受在现场带动观众的过程。他认为，担任热场人员与国人一同庆祝国家生日，深具意义。除了2020年和2021年较小规模的国庆庆典，郭维邦每年都通过触爱社会服务（TOUCH Community Services）参与庆典，过去10年里已有八次。

今年，郭维邦更是身负重任，管理一整个观众区的十几名热场人员。只见他在观众席跑上跑下，全情投入。

表演的压轴环节是今年的国庆主题曲《绽放光辉》（Shine Your Light），由本地乐队53A、歌手王俪婷、罗梓浩（Lewloh）和伊曼（Iman Fandi）等演唱。

参与国庆庆典表演收获了不少宝贵经验，表演者的脸上都充满了笑容。（陈渊庄摄）

哈莉玛总统在离场前，到舞台向表演者道谢。人们纷纷涌上前与她拍照留念。（谢智扬摄）

配合激情的演唱，璀璨烟花在表演环节尾声绚丽绽放在众人眼前，把滨海湾点亮得额外热闹非凡。

表演倾全力 餐食不马虎

主办方会确保餐食营养均衡，让参与者体力充足为庆典做准备。（蔡家增摄）

为国庆庆典参与者提供伙食是一项大工程。除了确保餐食营养均衡，让参与者有充足体力为庆典做准备，国庆筹委会也会尽可能供应不同菜色，以提振参与者的士气。庆典赞助商如肯德基、老曾记和里喝茶（LiHO TEA）也赞助小吃和饮料，为参与者加油打气。