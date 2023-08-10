哈莉玛吁国人为未来齐奋斗

最后一次以总统身份出席国庆庆典并在尾声向观众挥别，哈莉玛总统8月9日晚离开政府大厦前大草场时，伤感之情油然而生。离别在即，心中虽难过，但她坚信新加坡人会继续为国家的未来而奋斗。

即将在9月任满的哈莉玛总统，今年是第六次、也是最后一次以总统身份出席国庆庆典。她傍晚约6时50分抵达现场时，2万多名现场观众鼓掌欢迎。

国庆庆典筹委会在庆典上也特别播放一段长一分多钟的视频，回顾哈莉玛过去六年参与庆典和相关活动的画面，向我国首位女总统致敬。

哈莉玛在庆典结束后接受媒体访问时坦言离别在即，当然会觉得难过。

“我担任国庆庆典检阅官已有六年，今天涌上心头的情绪是难以控制的。虽然非常感伤，但我同时受到了激励。当我环顾四周看到人群时，看到人们肩并肩，齐心欢庆，希望大家记得这重要的一刻。无论我们的身份和信仰，都能一起庆祝，因为这是我们的国家。”

乐见庆典融入特需群体才能

当被问及哪一场国庆庆典最让她印象深刻，哈莉玛说，每一场庆典都是独一无二的。这六年来，她乐见每场国庆庆典都积极把特需群体融入其中，向新加坡和世界展示他们的能力。

“他们有的是才华，而我们通过表演，通过庆典礼包的设计，让他们展示才华。六年来，我曾和多名特需者交流，他们所做的事，所展现的才华，总是让我感到惊喜。”

哈莉玛2001年从政，2011年受委社会与家庭发展部政务部长，2013年成为我国首名女议长，并在2017年成为我国第八任总统。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲曾陪同哈莉玛出访中国出席北京冬奥会，最近也随行到马来西亚和卡塔尔进行国事访问。

她说，哈莉玛作为我国首任女总统，树立了卓越榜样。“身为总统，她为人处世非常谦逊，赢得了国人的爱戴……我想大家都会永远记住哈莉玛总统的善良和爱心，以及富有同情心的领导风范。”

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授说，哈莉玛深切关注人民，包括弱势群体和劳动队伍，把来自不同背景的国人联系起来。

他也提到，在世界多处出现两极化下，哈莉玛强调全民一心，专注彼此共同点的重要。她积极鼓励年轻一代成为种族和宗教的和谐大使，凸显了她对栽培下一代领袖和团结新加坡人的决心。

向来为弱势群体和特需者发声的中区市长、惹兰勿刹集选区议员潘丽萍说，她非常敬佩哈莉玛总统能不受负面言论影响，继续昂首挺胸，在总统岗位上尽心尽力，为重要的社会事业，包括心理健康和特需者发挥影响力。

“哈莉玛总统以身作则，不让他人影响一个人做对的事，做好的事。我觉得这是她留给后代的功业。”