旧货堆满走廊 吓跑看房买家

居民申诉，楼上常传来重物砸地声，查看后竟发现旧货堆满走廊两旁，一直延伸至电梯大厅，有邻居在卖房，几组买家上门看到旧货后都一脸震惊。

叶先生（56岁）住在波东巴西3道第137座组屋已有一年，他向《新明日报》投诉，每天都能听到楼上传来巨大的脚步声，又像是重物砸地的声音，到了半夜都会传来同样噪音。

走廊堆满的旧货已延伸到电梯大厅。（吴伟国摄）

他上楼了解情况时，却发现邻居的走廊堆满旧物。

“楼上住着一对七八旬老夫妇和大约30岁的儿子，我一开始有跟老先生好好讲，他也跟我道歉。我后来知道噪音是他儿子发出的，就向他提出一些建议。”

他指噪音导致他的睡眠深受影响，戴耳塞也没用，之后已向当局反馈。

“老先生说妻子是加龙古尼（收旧货），走廊的杂物已被清理过。”

《新明日报》记者日前走访时，电梯门一打开就能看到杂物堆满走廊两旁，但没有散发异味。

住了超过30年的邻居表示，涉事单位的老妇每晚都会收拾走廊的旧物，将它们归类。

“我们平时都可以接受，只是有时候堆得太多，就会提醒他们收拾一下，之后对方就会收拾好。”

她透露，自己正在卖房，挂售期间有几组有意购屋的买家上门，但大家一走出电梯，就被堆满旧货的场景吓到，之后并未说什么，但都不了了之，这让她十分担心卖不出房子。

另一邻居则说，虽然杂物碍眼，但还是能接受。“邻居不会把杂物推近我家门口，所以我也不会说什么。”

完整报道，请翻阅2023年8月10日的《新明日报》。