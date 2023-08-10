青年无偿助非营利组织解决痛点

医疗机构面对的痛点之一是数据收集，年长病患更愿意填写实体表格，而不是网络表格。新加坡管理大学毕业生黄淳焕，大二时曾带领学生顾问团，建议把网络表格连接现有医疗数据库，自动导入病患的大部分信息，让填写表格更方便。

今年26岁的黄淳焕，大学时在非营利组织Conjunct Consulting担任义务顾问。他解释说，本地非营利组织普遍埋头苦干，没有余力思考策略和长期规划。Conjunct Consulting从中牵线，让学生无偿担任顾问，既协助这些组织解决痛点，也激发学生思考，让他们的大学生活更有意义。

领导团队助医疗机构改善数据管理

最令黄淳焕印象深刻的是大二那年，他领导团队协助一家拥有5000名受益者的医疗机构，改善数据管理。

他说：“以我当时的经验而言，这是个相当大的项目。数据管理横跨多个部门，从社区管理到医疗部门，再到财务部门。”

通过与员工面谈和分析，团队发现机构面对的问题之一是年长者不习惯填写网络表格，降低了数据上载的效率。因此他们建议把网络表格连接现有医疗数据库，如卫生部数据库，让填写表格更方便，也减少输入数据所需人力。顾问团队提出建议后，便由技术人员接手并探讨如何实施建议。

顾问经历影响毕业后职业选择

这段经历让黄淳焕体验了顾问工作，也改变了他的职业选择。

黄淳焕说，他原本志不在商业领域，而是公共部门。这是由于他独特的成长经历。出生韩国的他，因父母的工作关系，曾在印度尼西亚、英国和新加坡上学，最终成为新加坡公民。他接触过不同文化，并对政策和社会课题感兴趣。

然而，他如今也对商业领域如何善用人才、资本和科技萌生兴趣，今年7月起任职专业顾问。

“身为学生，我们多数时候是在执行别人给予的解决方案。能全程参与解决问题，让我感觉自己能在这个岗位做出有意义的改变。我非常享受这份自主权和自我探索的空间。”

黄淳焕是今年的穆斯塔法（Mustafa Izzuddin）优秀社会科学毕业生奖得主。