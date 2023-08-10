为国家发展与社会安康献力 吴凤萍 郭书实 李金富 李福燊获颁功绩奖章

我国每10年会进行一次长期规划检讨，重新思考新加坡未来50年及往后的面貌。最新一轮的检讨于2021年7月启动，为期一年的公众咨询活动征集了众多反馈和点子，为新加坡未来的发展提供指引。

负责监督这项大工程的幕后推手，就是国家发展部常任秘书吴凤萍（59岁）。

在国家发展部任职之前，吴凤萍曾是贸工部常任秘书。她早前曾在教育部、内政部、人力部服务，也担任过裕廊集团总裁。

国家发展部常任秘书吴凤萍曾在多个不同的政府部门任职，她对公共服务的贡献受到肯定，获授功绩奖章。（国家发展部提供）

她于2012年获颁长期服务奖章、2003年获颁“战胜沙斯有功国庆奖章”—公共行政奖章（金）、2001年获颁公共行政奖章（银）。

国家发展部在授勋颂词中说，吴凤萍领导国家发展部与附属机构，规划和建设一个与“整体政府”策略一致，并且面向未来的新加坡。

吴凤萍对各政府部门的贡献受到肯定，是获授功绩奖章的六人之一。

同样凭借对公共领域服务的贡献，获得功绩奖章的是房地产代理理事会会长郭书实（68岁）。

房地产代理理事会会长郭书实凭借对公共领域服务的贡献，获得功绩奖章。（国家发展部提供）

在他的带领下，理事会加强了监管能力，并且深化了与行业利益相关方的伙伴关系，让房地产代理行业进一步专业化。

他说：“我参与公共服务的初衷是希望为我的第二故乡做出贡献，因为我是成年后才来到新加坡的。新加坡让我在各种意义上都得到了成长，我想尽自己的微薄之力来回报。20多年过去了，我仍然乐于尽我所能为公共部门做出贡献。”

郭书实于2009年和2014年以新加坡建设局主席的身份，先后获颁公共服务奖章和公共服务星章。

他目前也是宜居城市中心咨询委员的成员，以及会计与企业管制局（ACRA）会计准则理事会主席。

另一名功绩奖章得主，是特需信托机构和新加坡协助残障者自立局（SG Enable，简称新协立）主席李金富。他也曾任赛马博彩管理局主席。

这些机构在他的带领下，在加强社会服务领域、提高特需群体的经济保障并支持他们实现愿望方面，推出了许多举措。例如，荣誉国务资政吴作栋为支持体障人士而创建的协立慈善基金，以及新协立与赛马博彩管理局联合推出的“协立生活计划”（Enabling Lives Initiative），都致力于协助残障者独立生活、发挥潜能及融入社会。

特需信托机构和新协立主席李金富从公共服务岗位上退休后，致力于社区服务。他对社区服务和公共服务的贡献备受肯定，获颁功绩奖章。（社会及家庭发展部提供）

在投入社会服务领域之前，李金富是一名公务员。他于2012年从公共服务的岗位上退休。

他受访时说：“这个奖项对我来说，肯定了新协立及众多合作伙伴们，在帮助体障人士实现他们的愿望，并促进包容社会等方面，所取得的重大成就。”

为我国网络安全和基础设施发展做出贡献的SMRT地铁和SMRT集团副主席李福燊（66岁），也是获颁功绩奖章的其中一人。

网络安全公司Ensign InfoSecurity的创始主席、SMRT副主席李福燊为我国的基础设施发展和网络安全做出贡献，获颁功绩奖章。（通讯及新闻部提供）

除了确保SMRT地铁的可靠性，身为前建设局主席的李福燊，也提倡建筑领域的可持续发展、生产力和数码化方面的转型努力，并监督多项加强安全的评估工作。

他也是网络安全公司Ensign InfoSecurity的创始主席，在我国网络安全生态系统的发展中发挥了关键作用。在他的带领下，公司致力于发展国家网络能力及培养相关人才。他也推动公司走向国际化，成为亚洲领先的网安公司之一。

李福燊曾在新加坡武装部队任职，于2000年获长期服务奖章。他的退役军衔为准将。