15娃娃机彻夜响 居民申诉扰清梦

为欢庆国庆日，蔡厝港设夜市，有居民申诉，15台娃娃机离组屋不到10米距离，音乐彻夜响着，扰人清梦。

位于蔡厝港吉丰连路第818C座组屋底层的走道，自上星期六（8月5日）起迎来夜市进驻，那里除了售卖美食、床单、电子设备等，也有不少游戏摊位，包括飞镖和娃娃机。

夜市就在组屋外沿着走道搭帐篷摆摊，而左右两侧都是组屋。相信太靠近组屋的关系，有居民申诉夜市里的娃娃机发出音乐声，严重扰人清梦。

居民杨先生（62岁，助理工程师）受访说，娃娃机不断传出的音乐声，已令他四天四夜无法安心入眠。

他透露，夜市首日摆摊时，音响非常大，他隔日下楼跟对方商量，对方也把音量调小，无奈娃娃机是24小时运转，待夜深人静时，再细小的声音也会被放大。

“我了解他们需要做生意，但许多夜市到晚上10时30分就结束了，若持续到凌晨真的有些过分。”

记者日前走访时，观察到夜市摆放15台娃娃机，上方摆放着音响，但音乐声量不大，主要音量其实来自娃娃机的音乐。若有人兑换硬币，掉落的硬币所发出的碰撞声会更响亮。

杨先生居住在面朝夜市的二楼单位，两者距离约10米，相信是最容易受噪音干扰的居民之一。

不过居民伊萨穆丁（30岁，技术师）则认为，音量对于他们属于合理范围，普遍在晚上9时就没听到太多声音。

完整报道，请翻阅2023年8月11日的《新明日报》。