更多餐饮业不收现金 有餐馆称年省6万

随着我国朝数码化发展加上经历了疫情，更多餐饮业者推行无现金付款模式，有者认为利大于弊，除了带来便利还能减少细菌传播，有者则表示一年省下聘请收银员达6万元的成本。

至今营业逾14年，在本地拥有七家分店的“福林豆腐园”售卖酿豆腐，目前有四家分店挂上了“本店不收现金”的告示。

福林豆腐园老板张丽美告诉《新明日报》，他们自今年4月起陆续在白沙浮商业城（Bugis Junction）、IMM商场、直落亚逸街和新达城分店推行无现金付款模式，为员工和顾客提供更加便利的消费环境。

“福林豆腐园”目前有四家分店张贴“本店不收现金”的告示。（王佳慧摄）

“随着科技发展，随身携带现金已非必要。员工如今不用花长时间在银行存钱和换取零钱，也没有处理现金的压力和责任。”

如此一来，在避免计算错误的同时，疫情下也能减少细菌传播。

她透露，目前顾客的接受程度较高，他们已考虑在其他分店推行相同制度。“有些顾客更倾向于使用手机应用付款，因为有回扣优惠。”

全天早餐店Wild Honey则早在五年前就全面推行无现金付款模式，停止收取现金。

Wild Honey餐馆老板盖伊·沃茨（Guy Wachs）说，他在创业初期很享受每天收钱存入银行，但随着生意发展，餐馆每天收到的现金越来越多，携带大笔现金来回店面和银行令他感到不安全，每日到银行换取零钱带到餐馆也渐渐成为一种“麻烦事”。

完整报道，请翻阅2023年8月11日的《新明日报》。