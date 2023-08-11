星展集团拟10年拨10亿元支持弱势群体

星展集团计划在未来10年投入最多10亿新元，扶持本地和其他主要市场的低收入者和弱势群体，促进社会包容。

星展集团（DBS）将从明年开始，每年拨最多1亿元在新加坡和其他主要市场，包括印度尼西亚、印度、中国大陆、香港和台湾等。确切的拨款数额将视星展上一年的财务业绩而定。

星展集团总裁高博德说，各国在疫情复苏阶段面对通货膨胀、地缘政治、气候变化和科技技术变革等多重挑战，星展因此决定拨款回馈社会。

主要助贫弱群体解决日常所需

这些资金将陆续投入到各项援助计划中，包括帮助低收入者和弱势群体解决日常生活所需，如食品和住房、让他们有机会通过教育摆脱贫困、协助他们掌握重要的生活技能，如数码和金融知识、增强他们在情感和精神方面的韧性。

高博德强调：“各国政府和国营组织无法独自面对和解决所有挑战，因此需要其他经济或社会领域的个体共同参与。”他指出，私人企业必须挺身而出，而不是资本主义至上。

3万6000名员工贡献150万小时社会服务

此外，星展集团的3万6000名员工将贡献150万个小时参与义工服务，如参与食品捐赠活动或与高等院校合作提供辅导等。星展也将与社会及家庭发展部合作，为有需要的低收入家庭和住户提供更多援助。

星展集团多年来通过各种计划和补贴，为外籍劳工、低收入和年长者提供支持。例如，在冠病疫情期间，它设立了携手更强基金，协助受病毒影响的大众；2021年9月，推出“小贩中心认养计划”，每周向参与的摊贩团购食物，分送给受益团体，同时帮助摊贩改善生意。

星展集团今年上半年净利同比增加45％至52亿6000万元。第二季取得26亿9000万元净利，比一年前增加48%。