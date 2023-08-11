21岁警员头部中弹身亡 验尸官裁定为自杀

事发三个月前已有轻生迹象，疑再误坠招聘诈骗案损失逾万元，21岁全职服役警员拿着手枪进厕所，不久后被发现头部中弹身亡。验尸官排除他杀可能，裁定这是一起自杀案。

死者陈耀杰（音译）在2021年8月30日上午11时左右，在特别行动指挥处（Special Operations Command）被发现头部中弹倒在厕所内。验尸官在星期五（8月11日）对他的死因发表研讯结论。

验尸官在裁决时指出，死者的轻生迹象，可从他的社交媒体私人账号中看出端倪，当中就有他想要轻生的字眼。案发前，死者领取配枪，独自走进厕所。约半小时后，大楼内突然传出一声枪响，众人于是循着声音出处查看，一路找到厕所。

厕门打开时，死者已经瘫坐在盖上的马桶上，头部出现枪伤。救护人员在当天11时21分宣布死者不治，验尸报告指死者头部的枪伤是致命伤。

事发前曾报警指落入招聘诈骗陷阱 被骗走逾万元

研讯早前揭露，死者事发四天前曾报警，指他落入招聘诈骗陷阱，被骗走1万多元，他还曾为此向父亲借了7000元。调查官透露，这个骗局诱使死者为了得到更高的分红而一再投入更多钱。

验尸官指出，死者会将心事隐藏，案发几天前，身旁的人并未察觉到他有任何异样。死者曾向上司坦承自己是诈骗案受害者，向他人提供口供时也没有不寻常的表现。

死者也曾搜寻“如何写遗嘱”和“自杀”等词汇，并在事发前一天准备遗嘱，也曾指出他将在2021年8月30日了结生命。

验尸官经研讯后将此案列为一起自杀事故，并向死者的家属表示慰问。

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