总统选举8月22日提名 9月1日投票

来临总统选举提名日为8月22日。如果有超过一名候选人获提名，选举官将宣布投票日为9月1日，到时由选民投票选出我国下一任总统。

李显龙总理星期五（8月11日）颁布选举令状，本届总统选举的正式程序随之启动。总理公署发文告说，准候选人须在提名日当天上午11时至中午12时，持提名表格、候选人合格证书、族群证明和政治捐款证书，到乔治王道的人民协会总部办理提名手续。

建屋发展局局长陈明锐将担任此次选举的选举官。如果出现超过一名候选人而必须进行投票，投票日将是公定假日。

这一次，候选人须缴付的竞选按柜金为4万零500元，低于上届总统选举的4万3500元。按柜金额是根据国会选举竞选按柜金的三倍计算得出。

李总理颁布选举令状后在脸书贴文说，总统代表所有新加坡人，也象征新加坡人的团结和抱负。

“聆听每一位候选人所说的，并且仔细评估他们和他们的看法。我希望每个人都明智地选出能担任这项重要职务的最佳人选。”

Today, I issued the Writ of Election for the Presidential Election. Nomination Day will be on 22 August. A few... Posted by Lee Hsien Loong on Friday, August 11, 2023

参选人最迟必须在下星期四（17日），向选举局提交候选人合格证书申请和族群声明。

至今，前国务资政尚达曼、企业家吴振华、新加坡政府投资公司前首席投资官黄国松，以及职总英康前总裁陈钦亮先后表示有意参选，并提交了总统候选人合格证书申请。

当中，尚达曼自动符合参选资格，另外三人能否获颁合格证书仍未知。最终的申请结果和族群声明审核结果会在提名日前公布。

尚达曼：期待与其他准候选人进行君子之争

尚达曼星期五傍晚到拉萨尔艺术学院出席活动时接受了媒体采访。他表示将期待与其他准候选人进行君子之争，并强调所有准候选人应受到尊重。

“到目前为止，每位表示有意参选的准候选人都有自己的成就、信念，以及对总统一职的看法。对每位准候选人的评估，应该以他们能带来的价值为依据。”

吴振华在社交媒体Instagram上贴文说，他等这一天已等了六年，只要再等几天就会知道他会不会获颁合格证书。

他受访时说：“希望当局能尽快就候选人资格做出决定，好让我的团队做足准备。这段时间里，我会继续走访基层，让更多人在接下来的日子里多认识我。”

黄国松则说，颁布选举令状是重要的里程碑。“我已经为接下来的路做好准备，也感谢所有支持我的人。我会全力以赴，争取这份为所有新加坡人服务的殊荣。”

在选举令状颁布的同一天介绍竞选团队的陈钦亮说：“选举令状的颁布比我预期的还早。我必须填写的表格很多，而且截止日期很接近。虽然很匆忙，但是我会尽最大的努力达到所有的要求。”