为洗衣店打官司 岳母告赢女婿

岳母给了女婿9万元要他转让洗衣店，但指女婿收了钱却没转让，称是岳母付的“顾问费用”，闹得岳母起诉女婿，两人对簿公堂。

根据高庭判词，起诉人陈妙香是答辩人王继勇的岳母。王继勇经营一家洗衣店。

陈妙香称，2013年3月5日，她给了王继勇9万元，要王继勇转让洗衣店给她。陈妙香称，王继勇收下了钱，但最后并没转让洗衣店给她。

她也称，2015年5月，王继勇与女儿提议，以14万元买回洗衣店。陈妙香同意这个安排，但称王继勇之后反悔。陈妙香因此入稟国家法院起诉王继勇，要求对方或把公司转让给她，或给她14万元。

根据判词，王继勇承认自己收下9万元，但他称那是陈妙香付给他的“顾问费用”。王继勇称，陈妙香想用一年时间在他的公司学习如何经营洗衣店，陈妙香给他9万元是为了让他当顾问，而不是要他转让洗衣店。王继勇也提出反诉，向陈妙香索赔12万7500元的顾问费用，以及为员工追讨7万2200元的薪水。

国家法院法官审理案件时指出，洗衣店虽然在王继勇名下，但陈妙香已经在管理生意，例如洗衣店的财务已经全权由陈妙香处理。法官因此认为，陈妙香实际上已是洗衣店的老板。

法官也指出，洗衣店的生意并不复杂。陈妙香要用王继勇的店来学习经营的这个说法，可信度不高。

国家法院法官因此认为，双方并不存在王继勇当陈妙香生意顾问的协议，加上他也承认收了陈妙香9万元，因此判定王继勇得将洗衣店转让给诉方，而陈妙香无需赔偿12万7500元的顾问费用。不过，法官裁定陈妙香必须支付王继勇7万2200元的员工薪水，陈妙香对此不满，因此上诉至高庭。（人名音译）

完整报道，请翻阅2023年8月12日的《新明日报》。