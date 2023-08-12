警方：总统选举期间 公众慎防传播假消息

总统选举竞选期间，公众若对任何网络贴文或内容存疑，应该先求证再转发，以免散播错误或虚假信息影响选举进行。

新加坡警察部队和通讯及新闻部星期六（8月12日）发文告，提醒公众在总统选举竞选期间应该遵守的一些网上行为，以免触法。

文告说，新加坡人有权参与有关总统选举的线上讨论，但应该避免做出一些可能违法的行为，包括散播错误或虚假信息、在网上骚扰他人，以及发表贴文蓄意伤害他人的种族情感。

“在竞选期间，社交媒体和私人短信服务上将出现大量有关网络竞选和公民活动的内容。公众应该谨慎对待在这段时期收到的信息和资讯，提防错误信息。”

若有疑虑 公众应根据官方消息核实信息

当局指出，一些居心不良者可能在网上发布虚假或受人操纵的内容，包括利用深伪技术生成的内容来欺骗公众和影响选举结果。公众若有任何疑虑，应根据官方消息核实信息，而不是随意转发这些内容。

传播错误信息和假信息可能抵触杂项（公共秩序和滋扰）法令。蓄意传播谎言则可能违反网络假信息和网络操纵法令（POFMA）。

此外，在网上留言骚扰他人，或恶意公开他人的个人资料等，可能在防止骚扰法令下被罚。伤害种族情感以及利用种族课题煽动不同群体之间的敌意，则可能抵触刑事法典。

根据星期五（11日）颁布的总统选举令状，若有超过一名合格候选人，竞选期为8月22日至30日，投票日是9月1日。

警方星期六也针对候选人的竞选活动和公众在竞选期间的一些活动另发文告，包括竞选广播车和演说角落的使用，以及设定禁飞区。

警方规定，候选人可以在8月24日至30日，每天早上7时至晚上10时之间，使用广播车播放预录选举信息，但必须事先向警方申请准证。

警方暂停芳林公园演说角落使用豁免权

从8月22日提名日至9月1日投票日，警方将暂停芳林公园演说角落的使用豁免权。也就是说，在这期间，未经警方许可，不得在演说角落举行集会或游行。

所有户外竞选场地，包括集会地点和集合中心都属于禁飞区。警方文告说，那些目前未划为禁飞区的户外集会地点，新加坡民航局之后会发出临时禁令。除非获得民航局许可，公众不得在禁飞区操作无人机或放风筝等。

此外，竞选集会举行期间，无论是室内或户外场地，公众都不许在这些地点操作无人机。

若要询问与选举有关的其他事务，可拨电1800-225-5353联系选举局人员。