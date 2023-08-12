每月最高20元交通费回扣 10万名低收入星展客户将受益

星展集团推出新计划，为本地10万名用户提供交通费回扣，月入低于2500元者，每月能获得最高20元回扣，以协助他们应对生活费上涨的压力。

星展集团星期六（8月12日）宣布，首10万名参加计划的用户，如果每月使用星展银行或储蓄银行转账卡来支付公共交通、日常用品和购物方面的花费，就可获得交通费回扣。其中月入低于2500元，每月花费至少80元者，将能享有最高20元回扣。目前这一收入阶层的用户，有八成已符合20元回扣标准。申请方式将在本月较迟时候公布。

与此同时，月入低于2500元的新购房者和房贷再融资者，如果签订储蓄银行的加强版房贷配套，也能享有与建屋发展局优惠贷款利率相同的2.6%利率，并获一年免费房贷火险。低收入者和零工者开设星展银行Multiplier户头也能享有多三倍的存款利率，最高达每月1.8%。

星展集团料投入4000万元 助应对生活费上涨压力

星展集团预计今年投入4000万元帮助新加坡人应对生活费上涨的压力。除了上述计划，集团也分别在今年2月和6月推出小贩餐点现金回扣计划，以及给予参与储蓄银行智能伙伴计划的学生每周2元回扣。

星展集团新加坡主管韩贵元说：“我们最近的调查发现，本地低收入家庭开销高于收入大约1.2倍，我们探讨应如何帮助这些家庭，协助他们降低开销和所面对的经济压力。”

副总理兼财政部长黄循财星期六中午在也是西海岸集选区议员的国家发展部长李智陞、星展集团总裁高博德（Piyush Gupta）和韩贵元的陪同下，到西海岸熟食中心同参与数码通识工作坊的年长者交流。工作坊由星展银行基金会和资讯通信媒体发展局联合举行。

黄循财说：“我们知道大家很担心通货膨胀、物价上涨的问题。全球各个国家都面对同样的挑战。政府已经推出了一系列计划和措施，接下来还有额外的补助，尤其是中低收入家庭能得到更多帮助。今天我们也很高兴星展集团响应了政府的号召。他们也做出了贡献，帮助低收入家庭应付物价上涨的负担……政府向人民保证一定会一起渡过这一次难关。”

黄循财：数码通识工作坊 助年长者学会数码技能

83岁的李素兰（右）积极参与数码通识工作坊，学习如何利用手机让自己的生活更加便利。西海岸区数码大使主管刘璧慧向她讲解电子支付的使用方式，并提醒她应如何保护个人资料，避免遭遇诈骗。（林明顺摄）

黄循财也说，年长者担心使用手机付费时会遭遇诈骗，而数码通识工作坊可协助他们学会数码技能。目前已有1万6000人参与了工作坊，预计到2024年底全岛将举办800场工作坊，帮助超过10万名公众。

李素兰（83岁，退休者）经常参与数码通识工作坊，向数码大使请教不同手机应用的使用方式。

她说：“我觉得自己不了解就要学习，例如他们教我如何使用通讯应用，与家人和朋友保持联系，也会提醒我不能接听陌生来电。我也想学习如何使用手机进行支付，以后会请教他们怎么避免被骗。我会鼓励其他年长者来学习，不会的话有人教你，学会后生活更方便。”