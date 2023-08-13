一个月19名年轻嗜毒者被捕 肃毒局吁加强反嗜毒教育

Telegram等社交媒介让毒品买卖更便利，本地嗜毒者出现年轻化的趋势愈发显著，单是上个月因涉毒被捕者中，就有至少19人是在30岁以下，包括一对不到20岁的兄弟。中央肃毒局透露，在近期的肃毒行动中，见到更多年轻嗜毒者；今年上半年，被捕年轻嗜毒者最常滥用的毒品是冰毒和大麻。

今年7月24日和27日，中央肃毒局两次发文告透露，7月18日早上，在芬薇巷一带的一个单位内，执法人员逮捕六名21岁至27岁的新加坡人，并起获好几类毒品；初步调查显示，这群人相信不是第一次在该单位内吸毒。7月26日，肃毒局人员突击裕廊西5道一个住宅单位，逮捕一对17岁和19岁的兄弟，并搜出大约11克冰毒和23克大麻。

根据《联合早报》记者统计，肃毒局今年上半年发出的文告显示，有至少31名30岁以下年轻嗜毒者被捕，而单在今年7月，落网的30岁以下年轻嗜毒者就有至少19人。

年轻嗜毒者最常滥用冰毒与大麻

肃毒局发言人回复《联合早报》询问时，虽未提供今年以来30岁以下年轻嗜毒者被捕的具体数据，但指出今年上半年被捕的年轻嗜毒者最常滥用的毒品依旧是冰毒和大麻。

发言人说，当局从近期的行动中发现，涉及年轻嗜毒者的案件有增加趋势，这也印证了之前公布的2022年健康及生活方式调查结果。该调查指出本地滥用毒品者首次接触毒品的平均年龄是15.9岁；此外，超过四成的嗜毒者早在18岁以前就滥用毒品；近半数的人是在住家滥用毒品。

《联合早报》记者调查也发现，聊天应用Telegram上涉及毒品销售的群组至少有10个，所售卖的毒品多数是冰毒、大麻或含有四氢大麻酚（tetrahydrocannabinol，简称THC）的药物或食品。这些毒品的种类更是五花八门，例如冰毒有不同种类包括粉红樱花，大麻则包括芒果库什等。

对此，肃毒局发言人指出，当局紧密关注聊天应用如Telegram的出现与冲击，这些平台让卖买双方更容易进行毒品交易。“自2019年来，我们通过例常执法活动，已逮捕超过500名在Telegram平台上交易的毒犯。”

肃毒局：本地青年受外界影响 有些将吸毒正常化

发言人说，本地青年通过网络和社交媒体和世界紧密联系，他们接触到他人不同的经历和想法，从而将吸毒这一行为正常化，并分享对毒品宽容以待的想法。“虽然新加坡可以通过边境管控，阻止毒品进入我国，但整个社会也要尽一分力，回应和解决来自其他国家或社会，那些可能不适用在本地的想法、趋势，以及思维方式。”

肃毒局除了将继续加强教育公众，以及驳斥和毒品相关的信息，也将继续加强对青年的反嗜毒教育。为此，政府之前也宣布，将由内政部领头成立“跨部门防止青少年嗜毒委员会”，全面探讨青少年滥用毒品的问题，并在他们陷入毒海前尽早拉他们一把。

与此同时，肃毒局说，在打击毒品的课题上，需要社区尤其是父母、教育工作者和青年的强力支持。当局也鼓励父母尽早和孩子沟通，让他们知道毒品的危害。

发言人重申，我国对毒品采取零容忍态度，并劝告青年切勿滥用毒品，包括试图在网上购买毒品，或者在海外尝试毒品。