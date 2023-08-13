英仙座流星雨照亮全球夜空 本地观测条件欠佳公众扑空

号称世界上最明亮的流星雨之一，“英仙座流星雨”星期天（8月13日）凌晨4时划过新加坡夜空。本地不少观星爱好者特地到适合观测流星雨的地点守候，但多数收获不大，有人慨叹只看到稀疏几颗小流星，有人守了一整夜却扑了个空。

根据新加坡科学中心天文台早前发出的文告，只要天气晴朗，本地公众可以到视野不受遮挡、无云层覆盖和光污染较少的开放区域（如公园、海边和蓄水池），通过肉眼看到英仙座流星雨（Perseid Meteor Shower）。

为一睹这天文奇观，约20多人星期天凌晨时分聚集在樟宜湾（Changi Bay Point）等待，有人更带着年幼的孩子一起守夜。无奈有的人没看到满天的流星雨，最后败兴而归。

经常留意流星新闻的欧宗明（48岁，IT工程师）与妻子陈菁菁（49岁，私人秘书）凌晨1时许，与一名朋友和就读中学的孩子到樟宜湾等看流星雨。他们在四个小时内，通过肉眼看到至少两颗小流星，但相机拍不出来。

欧宗明说：“我们前一晚特地到马来西亚的哥打丁宜海边扎营，那里光害较小，看到比较多流星。”

有观星爱好者也在脸书贴文说，当时天空被云层覆盖，不确定视线是否受阻挡。

科学中心天文台在文告中提及，鉴于新加坡的观测条件，要看到这一天文现象并不容易。

英仙座流星雨是世界上最明亮的流星雨之一，是地球经过斯威夫特—塔特尔彗星（Comet Swift-Tuttle）留下的太空碎片时产生的。

本地下一次会出现流星雨是在12月，届时最大、最壮观的双子座流星雨将划过天际。

天文学家：适逢残月 民众可观测到最微弱流星

一年一度的英仙座流星雨在星期六（12日）晚至星期天凌晨迎来极大值，照亮全球各地的夜空。此次流星雨适逢残月，黯淡的月光为观测创造绝佳条件。

星期六（8月12日），一颗英仙座流星在克罗地亚拉斯托沃岛的夜空中划过。（路透社）

英仙座流星雨是北半球三大流星雨之一，通常在7月开始、8月中迎来高峰。美国国家航空航天局（NASA）流星体环境办公室（MEO）首席天文学家库克（Bill Cooke）指出，今年英仙座流星雨极大值来临时，月球约只有10％满，这意味着人们可以观测到一些最微弱的流星。

库克星期六接受《华尔街日报》访问时说：“去年遇上满月，观测条件极差。”

库克预料，若天气良好，各地观测者将从当地时间星期六晚上11时左右开始看到流星，流星落下的速度将逐渐加快，凌晨3时30分至4时30分是最佳观测时间。

他指出，北半球是观看英仙座流星雨的最佳位置；越往南走，看到的流星就会越少，这是因为这场流星雨的辐射点位于北天星座英仙座（Perseus）。

流星雨是地球穿过彗星或小行星留下的碎片引发的天体奇观，英仙座流星雨是地球经过斯威夫特—塔特尔彗星留下的碎片时产生的。流星雨出现时，看起来就像从天空的某个辐射点流出，而英仙座流星雨的辐射点就是英仙座。

所谓流星其实是冰、岩石和尘埃的碎片，它们在穿过地球大气层时燃烧并蒸发，产生炽热的光迹。大部分的流星体比沙砾小，因此几乎所有的流星体都会在大气层内被销毁，不会击中地球表面。

学者：每一道光都是来自过去的使者

伦敦大学学院物理学教授格林（Lucie Green）接受英国《卫报》访问时说：“令人兴奋的是，这些微小的尘埃实际上是形成整个太阳系的剩余材料。这给观测这场流星雨赋予很大意义。每一道光都是来自过去的使者。”

关于英仙座流星雨最早的记录可以追溯到大约2000年前。中国天文学会会员、天文科普专家修立鹏告诉新华社，英仙座流星雨以流量稳定和亮流星多著称，极大值时每小时天顶流量（ZHR）在100以上。

专家指出，观测流星雨最好到开阔、远离城市亮光的地方。据媒体报道，今年加拿大、巴尔干半岛、英国和阿根廷等地都清晰地观测到英仙座流星雨。