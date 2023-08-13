健康SG推出月余 逾18万人已报名参加

健康SG计划推出一个多月来，参加人数稳健增长。至今累计参与人数约18万5000人，当中约三分之一已完成第一次问诊。

目前每天平均有约3000人报名参加计划，而私人诊所家庭医生发挥了积极推动作用，已登记注册的公众当中，超过半数是他们引荐的。

卫生部长王乙康星期天（8月13日）早上到海军部村庄（Kampung Admiralty）出席第四场健康SG计划路演，并在接受媒体访问时，透露这项计划的报名进度。

着重预防护理的健康SG计划在7月5日正式推出并接受报名。目前，可参加计划的是60岁以上的居民，以及40岁以上的慢性病患者。

卫生部至今陆续发出约50万个SMS短信，邀请公众参加计划，选择固定的全科医生（或家庭医生）做定期体检，包括制定专属的保健护理计划。首次问诊是免费的。

王乙康说，目前，约18万5000人已报名参加计划，当中约四分之三年龄在60岁以上，其余的介于40岁至59岁。已报名的公众，超过半数是通过私人诊所家庭医生登记注册；约三成收到邀请短信后自行上网登记；其余则是通过健康SG大使以及卫生部伙伴机构的协助报名。

他对报名人数稳健增加表示鼓舞。“报名参加计划之后，我们希望公众到全科诊所做第一次看诊。至今已参加计划的公众，约三分之一已这么做。”

王乙康提醒，公众完成第一次问诊后，应该按照医生的建议，注意运动和饮食，以及定期做体检和接种相关疫苗。

“总的来说，这项计划起步稳健且令人鼓舞。前面还有相当长的路要走，很感谢所有工作人员积极推动这项计划，尤其是私人家庭医生。超过一半的人是由他们引荐的。我们希望继续和他们合作，保持国人的健康。”

目前，符合条件参加健康SG计划的1200家私人家庭诊所当中，约950家已加入计划。

王乙康：料可如期在明年底 让40岁居民加入计划

健康SG计划今年5月起开始接受满40岁慢性病患者预先报名。至于其他满40岁的居民，王乙康早前曾说，希望最迟明年底让他们加入计划。

王乙康在星期天受询时说，预计可如期实现上述规划。他指出，按目前报名人数的增长势头，一旦多数60岁以上居民和40岁以上慢性病患者已报名，以及能确保容量足以应付报名的人数时，卫生部会陆续邀请其他满40岁的居民报名计划。健康SG计划预计最迟明年底可让超过200万名40岁以上的居民受惠。

77岁的吴美英每周数天到福善（Blossom Seeds）活跃乐龄中心做运动。上个月，她收到卫生部发出的短信，并在中心工作人员的鼓励下报名加入健康SG计划，选择让照顾她多年的家庭医生继续固定为她看诊。

“这名医生很了解我的健康情况。加入计划后，我已完成第一次问诊，也做了身体检查，一切都正常。医生建议我接种流感疫苗，并鼓励我继续到活跃乐龄中心做运动，保持健康。”