又拍视频上网反被揭涉骚扰 男子被解雇

曾因拒绝配合调查还拍视频称要让警员爆红的“视频哥”，如今又被指在裕华国货拍视频和闹事，上班期间涉嫌骚扰女员工，也推搡七旬老员工，公司两度报警后将他解雇。

网上日前出现两段视频，是牛车水裕华国货的男女员工互拍视频指责对方不是，男子还在视频中指公司员工着装不规范，产品有瑕疵等。

网友发现上载视频的男子，其实就是当初拍警员视频拒绝配合调查的男子，他的社交媒体仍还能找到当初发布的警员视频。

记者星期天晚上（8月13日）走访现场，男子的主管郑凯丽（63岁）受访说，王俊杰是在今年4月加入东宝玉艺公司，并被派到裕华国货三楼做古董推销员。

“他刚来时就常无故与女员工搭话，还想约人去吃饭，甚至会跟女顾客要联系号码。4月至今，他至少骚扰了三四名女员工，劝他也不管用。一些女同事都已经怕他怕到要躲到柜台后面，他还要追上去，我若早下班，都会去警告他不要再无缘无故骚扰女同事。”

郑凯丽指出，上星期三（9日）王俊杰在厕所推搡七旬男员工，还出言激怒，导致对方血压飚高，最后还叫来警察。

据记者看到的电眼画面，当时王俊杰走进厕所时，故意伸手推从厕所出来的男员工，之后男员工去质问他，他还笑嘻嘻。

郑凯丽透露，他在隔天被辞退后，将之前在店内偷拍的商品和员工视频剪接后放上网，但事实上，视频内容是断章取义，不是实情。

东宝玉艺公司受询时表示，王俊杰不时骚扰女员工，还撞伤一名员工，之后屡劝不改，两起事件都已经报案，并在8月10日解雇他。

公司指他因不服气，所以在网上诬蔑公司的产品，带着报复心态作出莫须有的诽谤。

警方受询时证实8月9日的推人事件，案件正在调查中。

裕华国货受询时也证实，王俊杰并不是裕华国货的员工，他传播的内容具有误导和诽谤性，目前他已被雇主“东宝玉艺”解雇，雇主也针对两起事件报案。

王俊杰否认所有指控

王俊杰向《新明日报》否认所有指控。

王俊杰说，他发布视频是为了揭露公司里糟糕的公司文化，而其他视频中的两名女性则是因为她们当时心情不好，才攻击他。

“当时拍摄我的女员工，是因为我叫她阿姨而对此感到不高兴；至于另一个女员工则是心情不好，要吵架，结果过来打掉我的手机。”

他也指自己没有推搡男员工，当时只是意外撞到对方，对方之后感到不舒服，叫了警察。

曾拍警视频惹议

当初拍警员视频拒绝配合调查，王俊杰也遭便利店开除。

今年1月1日，在雀喜（Cheers）便利店打工的王俊杰，当天因拒绝配合警察执行公务，所以拍摄视频放上网。

据报道，当时王俊杰与顾客吵架引来警察，警员到场后要求他提供证件，但他拒绝，还称“警方威胁要逮捕”，拍摄视频多次挑衅警员。

事后雀喜便利商店澄清声明，指旗下员工会完全配合警方调查，并已将该员工解雇。

完整报道，请翻阅2023年8月14日的《新明日报》。