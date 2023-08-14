租赁组屋疑因电动脚踏车失火 三孩童受困屋中

租赁组屋疑因电动脚踏车连夜充电引发火患，一家五口和数只家猫受困，邻居用锤子破窗让父母逃出火海，民防到场灭火后从厕所抱出三名受困的孩子。

这起火患发生在星期一（8月14日）早上7时20分，地点在红山第71座七楼一租赁组屋单位。《联合早报》记者到场时看到事发单位已被烧得焦黑一片，客厅和房间窗户都已碎裂，卧房内一片凌乱，玩具和衣物散落一地。

邻居见义勇为 敲破窗户协助救人

屋主阿米（46岁，送货员）说，清晨起火时屋中浓烟一片，他走向窗口对着走廊呼救，同时叫三个分别为13岁、八岁和五岁的孩子躲入厕所。八楼邻居很快来到走廊，找来锤子敲破窗户，甚至连锤子都敲断，才得以在千钧一发之际救出阿米和他的妻子。

英勇救人的邻居诺沙胡丁（42岁， 起重机操作员）说，他早上出门时听见一阵吵杂声，原本以为有人打架，没想到大门一开，从楼下窜上来的浓烟便灌进他家。意识到楼下有状况，他和妻子赶紧下楼查看。

下到七楼时，失火单位的男屋主正在卧室窗户内大呼：“救救我，我们家着火了！”由于单位门窗紧锁，诺沙胡丁的妻子于是跑回家找来一把锤子，让丈夫敲破卧室窗户，屋主夫妇才得以从窗户爬到走廊上。

来自亚历山大消防局和滨海湾消防局的民防人员到场后破门而入，从位于单位后方的厕所抱出三名孩子，也一并用地毯救出屋中五只猫和一窝猫幼崽。

八楼居民刘秀英（76岁，退休人士）说，当时浓烟灌进家里，自己一度吓到双脚发软，多亏诺沙胡丁妻子在走廊呼喊，提醒左邻右舍离开住家。

诺沙胡丁的妻子随后也协助刘秀英的女儿，一起把刘秀英扶到安全处。

居民安娜（35岁，家庭主妇）则说，火患发生时，至少六名邻居站成一排，用各式水桶盛水供消防人员灭火。

民防在脸书贴文指出，根据初步调查，火患是屋主摆在客厅一角充电的电动脚踏车引起。火患导致25名居民被疏散，三名孩童事后也因吸入过多浓烟被送往竹脚妇幼医院检查，据邻居观察，孩童们有轻微烧伤，大女儿腿部也被刮伤。

诺沙胡丁受访时称，男屋主脱险后曾说，事发前正连夜给用来代步的电动脚踏车充电。安娜也表示曾好几次看见男屋主在楼梯口改装该辆电动脚踏车，她还提醒过他要小心，结果还是没能避免不幸事故的发生。

民防部队呼吁公众切勿长时间或过夜充电，也不要购买或使用非原装的电池。起火原因还有待进一步确定。