黄循财：行动党须反思成长再赢信任

接连出现负面政治事件，人民行动党必须反思，并从事件中学习。副总理兼财政部长黄循财说，人民和行动党政府之间仍保持高度信任，他的首要任务是加强社会资本和互信，让行动党在下一届选举中继续争取选民的支持。

黄循财星期一（8月14日）在“重新创造命运：李光耀先生诞辰100周年会议”上，与美国有线新闻网（CNN）《全球公共广场》节目主持人法里德·扎卡里亚（Fareed Zakaria）对话。扎卡里亚问，近期出现部长涉贪污调查、前议长议员因婚外情辞职等事件后，如何提升行动党的形象，以在下届大选“回到近乎全面垄断的局面”。

黄循财说，行动党并没有“近乎全面垄断”，政治空间的角逐会与日俱增，这是可以预见的。在近期的事件后，行动党必须反思，从事件中学习和成长，并尽全力赢得新加坡人的信任。

“民众和民选政府、和行动党之间的高度信任还是存在的。我的首要任务是加强社会资本和信任，确保我们在下一次大选中，能继续赢取新加坡人的信任和支持。”

黄循财：在错误中找到动力 吸取经验做得更好

扎卡里亚追问，黄循财从近期的事件中学到什么。黄循财说，不只近期事件，也包括他担任政府职位的经验，让他学会以平常心看待事情。

“当我们把事做好、事情进展顺利、其他人夸赞我们，说我们是第一名、制定了黄金标准的时候，别被冲昏头脑。同时，遇到挑战和挫折的时候……我们从挫折中学习、从挑战中学习。很多时候，我们在错误和失败中找到更大的动力，吸取经验做得更好。这是我采取的态度。”

被问到是否担心新加坡政治走向民粹主义时，黄循财说，在信息唾手可得、人人都能自诩为专家的世界里，这样的压力总会存在。

“不过我们仍有很大的空间，制定好的政策，这些政策不只为短期服务，也在长期为新加坡带来好处。”

他还指出，随着思想空间的竞争越来越激烈，要制定每个人都赞同的政策越来越不容易。

“做出的每项决定，都会有人反对和批评。但作为团队的领导，对我来说，重要的是什么决定是合理的，什么决定在当下和长远对新加坡和新加坡人来说是正确的，并且要向民众解释，说服大家这是对的事。”

为纪念建国总理李光耀百年冥诞，李光耀创新城市中心、新加坡科技设计大学、李光耀公共政策学院和新加坡政策研究所联合举办“重新创造命运：李光耀先生诞辰100周年会议”，探讨小国在地缘政治紧张局势、经济碎片化、气候变化、科技的颠覆性影响等诸多挑战中如何续写新页。

扎卡里亚忆述，李光耀曾对他说，他最为新加坡感到骄傲的，是在所处的地缘位置上建立起多元种族的国家。他问黄循财，全球许多地方出现种族主义思想，新加坡是否也关注这些趋势。

黄循财说，这是个不间断的挑战。新加坡在建国58年里打造国民的团结互信，是了不起的成就，但这也是我国“持续进行的工作”。