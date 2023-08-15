本地最大起 三男两月内走私1237只鸟

本地至今最大起的禽鸟走私案，两个多月内走私至少1237只小鸟，当局从送货人找到“突破口”，顺藤摸瓜查到“中间人”以及宠物店老板，其中两人被判监。

今年3月23日凌晨3时34分，移民与关卡局人员在大士关卡，从一辆马来西亚注册的拖斗车内找到八盒活鸟，随之将案件交由国家公园局调查。

调查披露，八个塑料盒中装着337只鸟，其中包括斑文鸟（Scaly-breasted Munia）、灰腹绣眼鸟（Oriental White-eyes）、红耳鹎（Red-Whiskered Bulbul），以及属于濒临绝种的禽鸟白腰鹊鸲（White-rumped Shama）。

涉案的包括拖斗车司机哈迪（27岁，送货员）、“中间人”黄良发（60岁，德士司机）以及宠物店老板廖胜利（62岁）。

案情揭露，哈迪的正职是每日从马国载送工业材料来新，副业则是替叫“沙菲克”的男子送鸟到新加坡给黄良发。

通过走私禽鸟，哈迪每趟可赚取1000令吉（约300新元），把禽鸟交给黄良发后，对方也会额外再给他100元。

禽鸟被藏在塑料管内，以筷子固定。（公园局提供）

三人的合作模式一般就是在黄良发根据廖胜利的需求下单后，哈迪会到马国柔佛新山一个偏僻的地方取货，接着走私到新加坡，再与黄良发在大士一带会面交货，最后由黄良发送往宠物店交给廖胜利。

他们承认，在今年1月14日到3月16日之间，已曾八次以上述的方式走私禽鸟，加上最近一次，至少走私了1237只鸟。

哈迪被逮捕后，在当局的指示下照样和黄良发见面交货，当局再以同样的方式逮捕廖胜利。（人名音译）

完整报道，请翻阅2023年8月15日的《新明日报》。