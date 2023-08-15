大学生当加龙古尼 接手家业越战越勇

无心插柳柳成荫！青年大学毕业多处求职不果后，暂帮父亲的旧货回收生意，从没兴趣到全情投入，九年间和约50名年迈的加龙古尼培养出感情，为让他们能糊口要让这门生意持续下去。

本地第二代旧物回收业者白晋荣（30岁）在2014年从新加坡管理学院商务管理专业毕业后，求职白领工作三个月却无果。当时适逢父母经营的回收厂宇环保贸易缺人，他便毅然决定回归家族企业在旁帮忙。

白晋荣接受《新明日报》访问时透露，当时大学毕业后十分迷茫，且缺乏对未来职业发展的规划，因此选择加入父母的行业。他说，当自己还是一名“小白”时，免不了被其他资深的加龙古尼（Karang Guni）“欺负”。但他并未因此感到灰心，而是选择乘风破浪，越战越勇。

“刚刚加入旧物回收行业时，我因为缺乏相关工作经验而时常被其他加龙古尼‘坑钱’。他们往往会在回收物件里参杂一些价格较低的废弃品，来换取更高的价钱。但是我相信经验是最好的老师。随着时间的推移，我发现自己越来越游刃有余。我因此十分感谢父母工厂内的老员工，是他们带着我一步一脚印地探索这个行业。”

他也说，虽然他在早期拥有被占便宜的经历，但如今却已和这些加龙古尼打成一片，并为了让他们能糊口坚决将这门生意做下去。“在淡滨尼的约50名加龙古尼中，有好一部分的从业者来自低收入阶层。我认为做生意需要讲究诚信和责任，他们是我们的老熟客了，若连我们都关闭了，他们定将面临生计难题。虽然这份行业靠的是薄利多销，但我希望这门生意除了能唤醒公众的环保意识，也可为社会带来温暖。”

白晋荣也表示很庆幸加入了家族企业。据悉，他去年3月已在父母位于加基武吉的回收厂旁设立自己的公司岩祥环保服务，继续将可持续和环保元素推广至全岛各地。

完整报道，请翻阅2023年8月15日的《新明日报》。