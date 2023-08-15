潜水技术教练 潜研学习科学

一场冠病疫情让从事潜水配备维修工作的黄光宗，开启了终身学习之旅。过去三年，他不仅当上了潜水技术教练、完成专业专科文凭课程，还考获理学硕士学位。

黄光宗（52岁）1997年从大学毕业后，一直从事重工业相关的工作。热爱潜水的他在2017年转换跑道，开设了一间维修潜水配备的工作室。

2020年疫情暴发后，潜水活动锐减，黄光宗的收入大受影响。他便决定趁这个机会提升技能，考取潜水技术执照，教导潜水者如何维修潜水器材。

隔年，黄光宗通过“新心相连”技能提升计划，报读淡马锡理工学院的老年学专业专科文凭课程。他说：“这门课程给我很大的启发，让我重新思考如何规划接下来的人生，也改变我看待事情和对待生活的态度。”

秉持着持续学习的精神，黄光宗去年决定再次挑战自我，报读了国立教育学院的理学硕士 （学习科学）学位课程。他坦言，时隔20多年重返校园有一定的挑战。

“这个课程主要探讨神经科学、认知科学和心理学等学科，如何影响人们的学习过程，我们必须阅读很多研究报告，并在短时间内吸收这些知识。由于我没有理科背景，这些内容对我而言具有难度，但对新知识的好奇心，让我有了学习的动力，帮助我朝目标迈进。”

黄光宗今年顺利毕业，成为首批完成理学硕士 （学习科学）学位课程的学生之一。他希望将来能继续发挥所学，与更多人分享他的学习方法和技巧，提升人们的学习效率。

“学习的过程没有终点，我们在人生的每个阶段，面对环境的转变时，都应该具备持续学习的心态，除了掌握新知识和技能，也要懂得如何运用这些知识。”