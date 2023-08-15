酒店可从非传统来源招聘客房清洁工和搬运工

从9月1日起，持有执照的本地酒店可以从孟加拉、印度、缅甸、菲律宾、斯里兰卡和泰国，招聘客房清洁工和搬运工。

人力部星期二（8月15日）宣布，它与新加坡旅游局商议后，决定扩大非传统来源地职业清单涵盖的职业。

人力部在去年国会拨款委员会辩论人力部开支预算时，宣布推出非传统来源地职业清单计划（Non-Traditional Source Occupation List），帮助企业应对S准证薪金门槛的逐步调高。

企业可以从非传统来源地以工作准证聘用特定岗位的员工。这些岗位的所属领域都面对人手紧缺、较少新加坡人从业，以及难以落实自动化的情况。

在扩大至客房清洁工和搬运工之前，人力部宣布的特定岗位有七个，包括印度餐馆厨师、食品加工人员、钣金工人、索具和电缆熔接人员、焊工和火焰切割人员。此前，服务与制造业只可以从传统来源地，如马来西亚、中国大陆、香港、澳门、韩国和台湾，通过工作准证招聘。

邢紫薇：非传统来源可缓解招聘人才挑战

对于客房清洁工和搬运工纳入非传统来源地职业清单，新加坡酒店协会与旗下160名会员表示欢迎。新加坡酒店协会执行董事邢紫薇说：“这些职位对于提供卓越服务和令人难忘的客户体验至关重要，但招聘合适人才变得越来越困难。酒店今后可利用非传统来源，缓解运营挑战，维护新加坡作为首选旅游目的地的声誉。”

人力部也公布印度餐馆可以如何从印度、孟加拉和斯里兰卡聘请厨师。从9月1日起，业者只须到人力部网站上，填写FormSG的表格即可。由业界和政府利益相关者所组成的评委会将审查，符合条件的餐馆随后可通过人力部工作准证线上平台，提交工作准证申请。

当局强调，雇主若通过非传统来源地职业清单聘请工作准证持有者，所雇客工比率不能超过8%，每一名工作准证持有者的月薪也须超过2000元，并只能从事工作准证上列明的工作。

人力部与相关部门合作，定期与业界和劳资政三方合作伙伴交流和检讨非传统来源地职业清单。当局指出，通过严格的职业清单限制配额以及落实薪金标准，可支持企业转型和进一步精简人力，在平衡本地就业情况的同时满足人力需求。