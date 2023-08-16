哈莉玛：总统奖学金得主须培养团结国家能力

新加坡团结一致才能带领国人面对未来的各种严峻挑战，而公共服务部门在确保国家保持团结方面，发挥着重要作用。

即将卸任的哈莉玛总统星期二（15日）最后一次颁发总统奖学金并致辞。她说，总统奖学金得主必须培养团结国家的能力，并领导和激励其他公共部门奖学金得主，秉持相同信念。

哈莉玛在过去六年里，为19名总统奖学金得主颁奖，并会见了多名曾经的得主。她在脸书贴文说，很高兴能与充满热忱的年轻人互动，他们都是愿意肩负构建更美好新加坡的重任的人。

符永怡希望以一己之力慢慢改变社会

今年共有三名总统奖学金得主，其中一人是18岁的符永怡。她热心服务社区，认为社会应该更包容，也希望有更多人可以有受教育的机会，尤其是低收入家庭出生的孩子，以缩小社会的不平等。

她活跃于许多非营利团体，比如担任乌鲁班丹之星（Ulu Pandan Stars Programme）和绿洲补习扶助会 （Oasis Tuition Befrienders）的义工，为来自低收入家庭的学生补习。

此外，符永怡也曾经在外籍客工资源福利团体Its Raining Raincoats进行交流和当义工，为客工们提供生活必需品如鞋子、雨伞和水瓶等。在交流的过程中，她了解客工背后的故事和面对的困难。客工们在异乡互相照应和帮助，也让她很感动。

通过投入多个社区服务，符永怡希望以一己之力，慢慢改变这个社会。

除了关心社会议题，她也对环境与可持续发展课题感兴趣，包括新加坡可以如何寻找和开发新能源、怎么减少碳排放量，以及如何善用浮动太阳能（Floating Solar）。

闲暇时候，符永怡也会练习跆拳道，她从中四开始学习跆拳道至今，目前已是黑带段位等级，代表学校参加全国校际运动会。她说，练习跆拳道可培养自律，并且交到志同道合的好朋友。

符永怡也是公共服务委员会奖学金得主。她先后在南洋女子中学和华侨中学（高中部）完成初中和高中教育，未来会到美国乔治敦大学攻读商业学与全球研究。她希望能从外国所学的知识带回新加坡，为社会做出贡献。

蔡家智要为新加坡的安全和防治做出贡献

另一位总统奖学金得主是19岁的蔡家智，他同样将远赴美国求学，到加利福尼亚大学洛杉矶分校修读经济系。

毕业自华侨中学（高中部）的蔡家智，同时荣获新加坡警察部队奖学金。他求学时积极参加全国学生警察团活动，并且在校内担任各种领袖角色，如足球队的财政。

冠病疫情期间，他加入一项海外社区参与计划（Overseas Community Involvement Programme），在网上进行英文教学，对象是来自中国不同省份的学生。他认为，能够帮助身边的人掌握新知识，非常有意义。

蔡家智计划到美国留学期间，积极参与当地的社区活动，并决定毕业后加入新加坡警察部队，希望能为新加坡的安全和防治做出有意义的贡献。

梅菲菲要启发年轻人建设具韧性公务员队伍

19岁的梅菲菲则毕业自莱佛士书院，她也是本届总统奖学金得主。在校期间，梅菲菲是校园媒体组织的主席，她带领团队制作了跨媒体内容，如播客和视频内容。她善于发现问题与有效沟通的能力，帮助她带领团队克服了各种挑战。

梅菲菲的志愿是启发更多年轻新加坡人，以建设一支有韧性的公务员队伍。她将到美国芝加哥大学修读经济系。