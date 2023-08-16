男子坠骗局失逾3万元 跑腿落网却拿不回钱

男子落入虚拟货币投资诈骗案圈套，逾3万元被拿去买表后转卖，跑腿过后落网被判监。案件进行财物分配研讯，两家表商保住财物，跑腿也保住自己存款，只有被骗男子分文不得。

落入骗局的郭伟感到不公，上诉至高庭，但星期二（8月15日）遭驳回。

郭伟之前曾收到不知名人士发来短信，表示只需花3万4000元就可买下价值5万元的虚拟货币泰达币。

郭伟按照对方指示，把3万4000元转进指定的银行账号，可却没有收到任何泰达币。

殊不知，郭伟的钱其实都转入一家钟表店Watch Capital的银行账号里，而该钟表店当天在网购平台以3万4000元售出一款劳力士名表。一名顾客出示证据，称已付钱，随后前去取手表。

与此同时，23岁的刘子泉收到一名陌生人“K”的短信，让他帮忙去取表，事成后会给他5000元。

刘子泉接下“工作”，却找别人帮忙，最后安排了徐俊康代为上门取表。

手表到手后，“K”又叫刘子泉把手表卖掉，答应再给5000元。刘子泉又找别人帮忙，受委托的人又找上徐俊康。后者把手表卖掉后，把3万1000元的现金交给委托人，刘子泉从委托人手中拿钱后则抽出3000元酬劳给委托人。

其余的2万8000元，刘子泉花了3000元在自己的开销上，2万5000元则按照“K”的指示买虚拟货币，再把虚拟货币卖掉，把钱存入“K”指定的银行户头。

刘子泉落网后，最终被判监21周。案件过后进行财物分配研讯（disposal inquiry），虽然当时郭伟也是财务分配的申请人之一，但他最终一分钱都没得到。（人名音译）